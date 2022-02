Putin může chtít další území. Ukrajina není konec, říká ministryně Černochová

Západní politici teď každou chvíli přicházejí s dalšími a dalšími sankcemi vůči Rusku. S tím, že se na Ukrajině bojuje i o Západ jako takový. Je však zjevné, že se sankcemi Vladimir Putin počítal a nic moc si z nich nedělal. Může, respektive neměla by situace dospět až k vyslání bojových jednotek NATO na Ukrajinu?

Putin se přepočítal, protože Ukrajina nepadla za pár hodin a Západ ji podporuje diplomaticky, materiálně i finančně. Západ je jednotný. S tím také nepočítal. Už teď zavedené sankce jsou mnohem přísnější než kdy v minulosti. I Německo aktuálně začíná měnit svůj postoj a výrazně přitvrzuje. Já jsem pro co nejpřísnější sankce, stejně jako vláda. Pokud Rusko neustoupí, budou se dál stupňovat a citelně zasáhnou ruské elity, ruské hospodářství i životní úroveň Rusů. Budou je bolet. V tuto chvíli vyslat vojáky na Ukrajinu by byla eskalace ze strany NATO, ale účinně podporovat Ukrajinu lze i jinak. Putin je bezohledný bandita! Napadl mírumilovnou zemi, lže vlastnímu národu, rozsévá nenávist, bolest a smrt.

Já se Ruskem a jeho prezidentem ohrožena cítím, protože nás považuje za svou kolonii.