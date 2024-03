Zbraně za ropu. Rusko otevřelo Severní Koreji ropné kohouty sankcím navzdory

Podle Financial Times byla plavidla plující pod severokorejskou vlajkou spatřena, jak nakládají ropu a následně směřují do severokorejského přístavu Čchongdžin. Satelitní snímky ukázaly, že jde o plavidla, kterým by podle dřívějších mezinárodních sankcí uvalených na Severní Koreu neměl být vůbec povolen vstup do zahraničních přístavů, natož aby se podílely na dodávkách ropy.

„Plavidla, která jsme viděli u ruských ropných terminálů, jsou jedna z největších v severokorejské flotile. A neustále vplouvají do přístavu a z natankované z něj zase vyjíždějí,“ uvedl pro FT Joseph Byrne z britského think-tanku Royal United Services Institute.

I se souhlasem Ruska totiž uvalila Rada bezpečnosti OSN v roce 2017 na Koreu sankce v reakci na její testy jaderných zbraní. Ty omezují import do Severní Koreji na pouhých 500 000 barelů ročně ropy i ropných produktů dohromady. Každý takový dovoz se navíc musí hlásit OSN.

Obchod je v rozporu se sankcemi

Výzkumníci z Royal United Services Institute přitom pro FT odhadli, že dodávky ropy z přístavu Vostočnyj by mohly během několika týdnů dosáhnout 125 000 barelů, což je čtvrtina roční kvóty povolené v rámci sankcí OSN.

„To, co vidíme nyní, je jasná dohoda o výměně zbraní za ropu. A je v otevřeném rozporu se sankcemi uvalenými na Severní Koreu, které Vladimir Putin osobně schválil. Jen to ilustruje, jak se Rusko stalo mezinárodním psancem,“ uvedl Hugh Griffiths, bývalý koordinátor OSN, který měl severokorejské sankce na starosti..

Podle Go Mjong-hjuna z jihokorejského Institutu pro národní bezpečnost musel Pchjongjang dosud za ropné produkty platit prémiovou cenu. „Ale teď se zdá, že si zajistil stabilní dodávku ropy buď s velkou slevou, anebo jako přímou platbu za munici, kterou dodává Moskvě,“ dodal. „To uvolní zdroje pro ozbrojené síly Severní Koreje a její jaderný program.“