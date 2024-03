Na Západ stále proudí ruský titan. Alternativní dodávky zatím neexistují

Rusko do Evropy stále vyváží ropu, plyn, uran, diamanty a další důležité suroviny. Západ tyto obchody často toleruje, neboť by se bez nich jen těžko obešel. Týká se to i titanu, který je vysoce důležitý pro výrobu vojenských i komerčních letadel. Výrobci se sice snaží o vyjednání alternativních dodávek, zatím ale příliš úspěšní nebyli, píše agentura Bloomberg.

„Rusko by mohlo zastavit tok tohoto materiálu do Evropy a nechat firmy, které jsou důležité pro civilní letectví a národní obranu, v úzkých,“ řekl William George, ředitel sekce výzkumu ve společnosti ImportGenius, který před pár dny zpřístupnil dostupná data o vývozu ruského titanu směrem na Západ.

Západní firmy ve vztahu k titanu obchodují hlavně s ruskou společností VSMPO-AVISMA, kterou částečně vlastní Rostec – ruský obranný konglomerát, pod který spadají stovky společností a v jehož čele stojí Sergej Čemezov, velmi blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ruský titan do Německa, Francie i USA

Data ukazují, že ruská společnosti VSMPO vyvezla v roce 2022 zhruba 15 tisíc tun titanu v hodnotě 370 milionů dolarů (asi 8,5 miliardy korun). Dominantní část přitom mířila právě do západních zemí, které v době války podporují Ukrajinu. Šlo hlavně o Německo, Francii, Spojené státy americké a Velkou Británii.

V roce 2023 exportoval ruský podnik do zahraničí titan v hodnotě 345 milionů dolarů (asi 7,9 miliard korun). Jedinou zemí, která ale na ruskou společnost uvalila v posledních měsících sankce, je Ukrajina. Všechny ostatní se zdráhají takový krok udělat, neboť by v krajním případně mohl znamenat velké problémy s dostupností tohoto kovu. To už dříve potvrdili i vysocí představitelé některých firem.

„Myslíme si, že uvalení sankcí na dovoz titanu z Ruska na Západ by sankcionovalo nás samotné. Airbus a celý evropský dodavatelský řetězec pracuje na tom, aby se kritická závislost na ruských zdrojích titanu snížila,“ řekl v roce 2022 Guillaume Faury, generální ředitel Airbusu.

Titan je pro průmysl velmi důležitý. Je podobně pevný jako ocel, ale zároveň asi o 45 procent lehčí. Zároveň je velmi odolný vůči teplu a korozi. Moderní letectví se bez něj jen těžko obejde, neboť se neustále zvyšuje tlak na produkci stále lehčích letadel.

Západní firmy se náhradní dodávky titanu snaží vyjednávat. Poměrně radikálně se k ruskému titanu postavil americký výrobce letadel Boeing. Ten totiž v roce 2022 zrušil společný podnik Boeingu a právě ruské firmy VSMPO. Dodal k tomu, že nyní získává titan převážně z amerických zdrojů. Agentura Bloomberg ale zároveň píše o tom, že hlavní dodavatelé pro Boeing ruský titan od VSMPO nadále odebírají.