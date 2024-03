Létejte zodpovědně, nabádaly aerolinky reklamou. Greenwashing, rozhodl soud

Případ greenwashingu ze strany Královských nizozemských aerolinek KLM začaly úřady řešit loni na podnět skupiny jménem Fossielvrij. To je občanské hnutí monitorující ropné, uhelné a plynárenské společností. Soud ve středu na základě stížnosti rozhodl, že KLM porušila zákon zavádějící reklamou v patnácti z devatenácti jejích environmentálních prohlášení.

Patří mezi ně například tvrzení, že letecká společnost směřuje k ekologičtější budoucnosti nebo některá prohlášení o výhodách udržitelného leteckého paliva. Všechna problematická vyjádření již letecká společnost stáhla, stejně jako reklamní kampaň. Informaci přinesl deník The Guradian.

„Dnešní rozsudek je přelomovým vítězstvím v boji proti greenwashingu,“ uvedl Hiske Arts z organizace Fossielvrij. „Soud se nemohl vyjádřit jasněji. Společnosti nesmějí tvrdit, že bojují proti nebezpečným změnám klimatu, když ve skutečnosti krizi podporují,“ dodal.

.@KLM has launched a bold campaign calling on airlines and travellers to 'Fly Responsibly'.@UnlimitedDDBhttps://t.co/6gl4bgUTHD pic.twitter.com/BslYD3BOt4 — Little Black Book (@LBBOnline) July 2, 2019

Kauzu odstartoval billboard umístěný na amsterodamském letišti Schiphol. Ten zobrazoval vizuál dítěte na houpačce doprovozený sloganem: „Připojte se k nám při vytváření udržitelnější budoucnosti“. Reklama podle verdiktu soudu nijak nevysvětluje, jak může letecká doprava být jakýmkoli přínosem pro životní prostředí. Mylný dojem byl podle soudu umocněn pozadím reklamy, které tvořila obloha, hory a voda.

Soud se rovněž zaměřil na prezentaci politiky letecké společnosti na jejích internetových stránkách. Pochybení nalezl v prohlášeních z oblasti udržitelných leteckých paliv nebo ve zmínkách o výsadbě stromů, které firma podává jako způsob kompenzace emisí z letu. „Tato opatření pouze okrajově snižují negativní environmentální aspekty a vytvářejí mylný dojem, že létání s KLM je udržitelné,“ dodal soud. Upozornil, že když KLM informuje své zákazníky o ambicích snížit emise, musí tak činit čestně a konkrétně.

Hra na kočku a myš

Členové občanského hnutí uvedli, že verdikt soudu je důležitým vítězstvím proti greenwashingu. Varovali však, že to nestačí. „Tento boj je v současné době hrou na kočku a myš,“ říká Rosanne Rootertová. Když se podle ní zastaví jedna klamavá kampaň, objeví se deset nových. „A reagovat můžete až ve chvíli, kdy už je škoda napáchána: lidé už reklamu viděli,“ dodává.

Aktivistka připomněla, že dalším logickým krokem je, aby EU omezila veškeré reklamy související s fosilními palivy, stejně jako to učinily v případě tabáku. „Úplný zákaz takové reklamy je jediný způsob, jak eliminovat greenwashing těchto společností,“ řekla.

Žalobce u amsterdamského soudu před prvním jednáním, v němž se letecká společnost KLM musí zodpovídat za greenwashingovou kampaň. (20. dubna 2023)

Mluvčí společnosti KLM Marjan Rozemeijer na obranu dopravce uvedl, že letecká společnost již delší dobu nepoužívá žádné ze sdělení, jimiž se soudní řízení zabývalo. „Jsme rádi, že soud rozhodl a že můžeme i nadále komunikovat s našimi zákazníky a partnery o našem přístupu k udržitelnější letecké dopravě. Neustále se učíme, jak je do toho co nejlépe zapojit,“ zdůvodnil

„Je dobře, že soud uvedl na správnou míru, co je možné a jak můžeme nadále transparentně a upřímně komunikovat o našem přístupu a aktivitách,“ dodal mluvčí dopravce. Generální ředitel Air France-KLM Ben Smith však na tiskové konferenci označil rozsudek za nešťastný. „Není to greenwashing,“ řekl. Podle jeho slov společnost podniká skutečné kroky ke snížení emisí, nakupuje šetrnější letadla a přimíchává více biopaliva do kerosinu, který pohání její flotilu, řekl podle listu Al Jazeera.