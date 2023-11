Dánsko by mohlo blokovat tankery s ruskou ropou, píše britský list

Podle britského mezinárodního deníku jde o další snahu, jak omezit ruskou ropu na západních trzích. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na zprávu britského listu Evropskou unii a Dánsko vyzval, aby dodržovaly pravidla mezinárodní mořeplavby.

Dánsko by konkrétně mohlo kontrolovat plavidla v dánských úžinách. Dělo by se tak na základě zákonů, které umožňují inspekce plavidel, pokud panuje podezření, že by mohla představovat hrozbu pro životní prostředí. Přes dánské úžiny se plaví asi 60 procent lodí, které převážejí ruskou ropu přes Baltské moře.

Moskva si v poslední době našla způsoby, jak obcházet cenový strop na ruskou ropu přepravovanou po moři. Maximální cenu 60 dolarů za barel této ropy loni v prosinci v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zavedly EU, Austrálie a skupina vyspělých zemí G7.

Západní pojišťovací společnosti by nyní měly poskytovat pojištění pouze přepravcům, kteří cenový strop dodržují. Panuje ale podezření, že čím dál více tankerů převážejících ruskou ropu má zfalšované finanční záznamy nebo se plaví bez potřebného západního pojištění. Západní představitelé podle listu Financial Times připouštějí, že minulý měsíc se pod 60 dolarů neprodal téměř žádný barel ruské ropy přepravované po moři.

Mluvčí ruského prezidenta Peskov ve středu podle agentury TASS novinářům sdělil, že Moskva zatím vlastní informace o podobném plánu nemá. „Je ale potřeba dopředu všechny upozornit na nutnost dodržování všech pravidel mezinárodní obchodní mořeplavby,“ uvedl Peskov.