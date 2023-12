Devadesát procent ruského energetického exportu mířilo do Číny a Indie

Téměř polovina ruského vývozu ropy a ropných produktů za celý rok 2023 směřovala do Číny. Tvrdí to ruský vicepremiér Alexandr Novak, který má energetické záležitosti v Rusku na starosti. Oproti předešlým létům se citelně zvýšil i význam Indie, jejíž podíl stoupl skoro na 40 procent. Vlivem ruské války na Ukrajině se naopak dramaticky propadl export do Evropy.