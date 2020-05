Nejen v Praze, také v USA nahradily auta v ulicích zahrádky restaurací

Ve chvíli kdy se na Floridě začaly uvolňovat restriktivní opatření, vydal tamější guvernér Ron DeSantis jasný pokyn. Vnitřní prostory restaurací a ostatních stravovacích podniků lze naplňovat jen z jedné čtvrtiny. Minulý týden toto opatření zmírnil, kapacita podniku musí být omezena na polovinu. Dál však platí nařízení, podle kterého musí být od sebe stoly vzdáleny šest stop, tedy téměř dva metry.



Taková pravidla představují pro americké restauratéry tvrdý zásah do jejich podnikání. Mnozí z nich se rozhodují, zdali se jim vůbec vyplatí otevírat. „Provoz podniku s poloviční kapacitou míst vám vydělá poloviční příjmy. Stále však musíte zaměstnancům platit plnou mzdu,“ komentuje Jeff Gigante, spolumajitel restaurace Forbici Modern Italian ve městě Tampa, pro CNBC.

Podle Giganteho zachránil jeho restauraci pilotní program města Tampa. Ten podnikům usnadňuje proces získání povolení na zřízení venkovního posezení. Program má fungovat jen dva týdny.

Nicméně, jak uvedla starostka města Jane Castorová, po ukončení zkušební fáze bude projekt pokračovat v pozměněné formě. V některých ulicích se obnoví automobilová doprava, jiné zůstanou zavřené. Město navíc podniky vyzývá, aby si zahrádky stavěly na přilehlých parkovištích.

Dopravního provozu se proto ulice Snow Avenue s největší pravděpodobností jen tak nedočká. Bílý stan, který na ulici vyrostl, má 167 metrů čtverečních a může pojmout až 72 osob.

Podobná provizorní zahrádka vznikla i v pražské ulici Smetanovo nábřeží. Nicméně na rozdíl od stanu restaurace Forbici Modern Italian nepokrývá celou silnici. V těsné blízkosti stolů tak každou chvíli projede tramvaj.

Kam se lze schovat před koronavirem

Pilotní program jako má Tampa představilo i ohijské město Cincinnati, předměstí Atlanty nebo město Boston. Ve státě Connecticut vydal tamější guvernér Ned Lamont exekutivní příkaz, který zefektivňuje proces povolování stavby venkovních zahrádek. Návrhy na zavedení podobných opatření se hlasitě ozývají po celém pobřeží Kalifornie.

Jedním z důvodů, proč jsou takové programy populární, je názor, že pod širým nebem je riziko infekce koronavirem menší než ve vnitřních prostorách. Dřívější studie, které zkoumaly šíření nemoci v Číně, tuto myšlenku podporují. Nicméně profesor Jonathan Temte, epidemiolog z Univerzity ve Wisconsinu, zdůrazňuje, že definitivní vědecký závěr o přenosu nákazy mimo uzavřený prostor, k dispozici není.

Podle Temteho by lidé měli i nadále co nejvíce omezovat fyzický kontakt a dodržovat rozestupy. Na příkladu letiště uvádí, že i kdyby se fronty, ve kterých lidé čekají na bezpečnostní kontrolu před odletem, přesunuly ven, riziko nákazy nelze vyloučit. „Má to co do činění s blízkostí mezi lidmi a s množstvím času, který v této blízkosti strávíme,“ říká Temte.

V tomto duchu přemýšlejí i starostové měst Tampa a Cincinnati. Obávají se, že se lidé budou venku shromažďovat. Tampa proto doporučuje restauracím, aby zákazníky usazovaly jen prostřednictvím rezervace. „Není možné, aby se před restauracemi tvořily hloučky lidí, které by čekaly na usazení ke stolu,“ uvedla starostka Rachel Cantorová. Podle ní je třeba určit přesný čas, kdy host přijde, dále by mělo platit pravidlo „pokud nesedíš, neobsloužíme tě“.

K problematice hledání nového „normálu“ v odvětví pohostinství se vyjádřil i viceprezident Národní asociace restaurací Mike Whatley. Podle něj mohou rozšířené možnosti venkovního stravování posloužit jen krátkodobě.

„S létem se blíží bouřky a extrémní vedra. Mnoho restaurací nyní nedisponuje tím správným vybavením. Nejsou zkrátka na nepřízně počasí připraveni. V žádném případě nejde o řešení, které by vyřešilo všechny problémy spojené s tímto odvětvím,“ uvedl Whatley. Ve Spojených státech přišlo během měsíce dubna o práci 5,5 milionů kuchařů, servírek a číšníků, připomíná Whatley.

Podle viceprezidenta asociace je na místě, aby státy umožnily podnikům prodávat alkohol „s sebou“ a to i v případě, že druhá vlna koronaviru nepřijde. Některé státy se k takovému opatření již uchýlily. Například Kalifornie to dovolila barům, vinárnám, lihovarům a pivovarům, které nemají kuchyně a nemohou tudíž vařit a prodávat jídlo.