Remington po dvou staletích opouští místo vzniku, cena výroby zbraní je neúnosná

Remington nově konsoliduje své provozy ve státě Georgia, který je podle firmy přívětivější k výrobě střelných zbraní. Továrnu v původním sídle společnosti zavírá začátkem března.

Odchodem Remingtonu z vesnice Ilionu podle agentury AP končí éra, která se začala psát v roce 1816, kdy Eliphalet Remington nedaleko ukoval první hlaveň své pušky. Historii firmy nicméně poznamenala žaloba po masakru ve škole Sandy Hook v roce 2012, která vedla k bankrotu, novému vlastnictví továrny a snížení počtu zaměstnanců z 1300 na 300.

Ilion, obec s asi 7 600 obyvateli, čeká dramatický pokles příjmů. Výroba zbraní je pro vesnici dominantní a určující.

Práce pro Remington je rodinným řemeslem

„Až Remington odejde, nebude to, jako by odešla továrna, ale jako by se odstěhovala část vaší rodiny,“ říká Jim Conover, který v Remingtonu začal v roce 1964 balit zbraně a o 40 let později odešel do důchodu jako vedoucí výroby.

Pro některé rodiny z Ilionu je práce v továrně celoživotním řemeslem. Každý zná někoho, kdo v podniku pracoval: „Moje máma tam pracovala. Pracoval tam i můj otec. Moje žena i dcery tam teď pracují se mnou. A pracuje tam i můj zeť,“ říká technik a obsluhovač pecí Frank „Rusty“ Brown. Příjem tak nyní ztratí všichni jeho blízcí.

Pokles příjmů se týká i restauračních zařízení v Ilionu, která do továrny pravidelně dovážela jídla. Ukončením provozu obec ročně podle propočtů přijde o milion dolarů, včetně plateb za služby a daní.

Místní představitelé doufají, že v areálu továrny bude možné umístit kombinaci výrobních, maloobchodních a obytných jednotek. Jeho osud však zůstává nejasný. Minulý měsíc byla nabídnuta k prodeji za 10 milionů dolarů.

Jih je zbrojnímu průmyslu otevřenější

Za uzavřením podle současných majitelů Remington Firearms (RemArms) stojí „neefektivita výroby“. Jako důvod v dopise odborovým funkcionářům uvedli vysoké náklady na údržbu a pojištění prostor o rozloze přibližně 93 tisíc metrů čtverečních.

Georgie podle nich nabízí prostředí, které průmysl střelných zbraní víc podporuje a vítá. Výkonný ředitel Ken D’Arcy v tiskové zprávě sdělil, že průmysl je znepokojen „legislativním prostředím“ v New Yorku.

Někteří se domnívají, že Remington se na jih přesouvá především proto, aby snížil náklady na pracovní sílu a provoz. Newyorští republikáni se nicméně poznámky společnosti o vstřícnosti Georgie ke zbraním chytili a uzavření továrny spojili s opatřeními na kontrolu zbraní, která v posledních letech prosazovali tamní demokraté.