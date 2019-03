Soud v USA povolil žalobu na výrobce pušky, s níž mladík zmasakroval 20 dětí

12:57 , aktualizováno 12:57

Střílel sice dvacetiletý psychopat Adam Lanza, ale rodiče dětí, které pozabíjel, za to teď mohou zažalovat výrobce zbraně, s níž to tehdy udělal. Cestu jim k tomu otevřel Nejvyšší soud státu Connecticut, kde k masakru v roce 2012 došlo. Je to bezprecedentní rozsudek, který může dostat zbrojařské firmy do nepříjemné situace, neboť by zodpovídaly za něco, co nespáchaly.