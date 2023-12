Aspoň letecky. Rumunsko a Bulharsko budou moci do vzdušného Schengenu

Rakousko se proti vstupu Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru poprvé postavilo už před více než rokem. Rakouští političtí zástupci odkazovali na příliš rozsáhlou ilegální migraci s tím, že obě země musí pro zabezpečení svých hranic udělat mnohem víc. Od tohoto tvrdého přístupu Rakousko však částečně upustilo a souhlasilo alespoň s takzvaným „vzdušným Schengenem“. Informovala o tom agentura Reuters.

Rakousko tvrdí, že Rumunsko i Bulharsko leží na hlavních trasách nelegálního obchodu se zbraněmi, lidmi a drogami. Za Bulharsko a Rumunsko se však ve vyjednávání o vstupu do Schengenského prostoru postavila většina unijních států. Podobně zareagovala i Evropská komise. Její šetření totiž ukázalo, že Rumunsko i Bulharsko splňují veškeré potřebné požadavky pro kompletní vstup do Schengenu.

Zástupci obou východoevropských ekonomik se snažili několik týdnů rakouskému ministrovi vnitra Gerhardu Karnerovi vysvětlit, že jeho odpor je neoprávněný. Odvolávali se i na údaje unijní pohraniční agentury Frontex, které ukazují, že nelegální migranti vstupují na území Evropské unie hlavně z oblasti západního Balkánu.

Souvislost i s volbami?

Rakouský nesouhlas se vstupem Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru nejspíš souvisí i s tamní vnitrostátní politikou. Aktuálně vládnoucí konzervativní strana lidová si totiž klade boj proti nelegálnímu přistěhovalectví za jedno z klíčových témat své kampaně.

Podobně se k tomuto tématu staví i konkurenční krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která podle aktuálních průzkumů veřejného mínění má v rakouské společnosti největší podporu. Už za rok se přitom v Rakousku konají důležité parlamentní volby.

Rumunsko rozhodnutí vítá

Rumunský premiér Marcel Ciolacu každopádně částečný rakouský ústupek uvítal. „Ledy se prolomily. Od března budou Rumuni využívat výhod Schengenského prostoru na leteckých a námořních trasách. Jsem přesvědčen, že v roce 2024 se nám podaří dokončit jednání i ohledně pozemní dopravy,“ uvedl pro Reuters rumunský politický představitel.

O dalším možném uvolnění podmínek v pozemní dopravě se tak bude vyjednávat v dalších měsících. Pokud by se to povedlo, přineslo by to rumunské i bulharské ekonomice značné ekonomice přínosy. Odhady rumunského ministerstva financí uvádí, že kompletní vstup do evropského Schengenského prostoru by přidal až půl procenta k ročnímu HDP této ekonomiky.

Další jednání budou nejspíš náročná

Nemusí to být ale jednoduché. Rakousko již dříve uvedlo, že kompletní vstup východoevropských ekonomik do Schengenského prostoru podmiňuje několika podmínkami.

Rakousko konkrétně požaduje ztrojnásobení počtu policistů na vnějších hranicích EU. Peníze na pohraniční infrastrukturu přitom musí poskytnout Evropská komise.

Rumunsko i Bulharsko se mají zároveň zavázat, že pokud se Syřanům a Afgháncům podaří do Rakouska přeci jen přes Bulharsko a Rumunsko dostat, přijmou tyto uprchlíky zpět.

Je každopádně zřejmé, že rakouský ústupek v letecké a námořní dopravě neřeší skutečné problémy, které souvisí s obřími kolonami na pozemních řecko-bulharských, bulharsko-rumunských a rumunsko-maďarských hranicích. Plný vstup do Schengenského prostoru by tyto problémy rázem vyřešil a zajistil by bezproblémový tok zboží a osob.

Dopravcům by se výrazně snížily náklady, neboť by jejich řidiči nemuseli na hranicích čekat dlouhé hodiny i dny. Rumunský svaz silničních dopravců říká, že mnohdy musí řidiči kamionů čekat déle než 8 hodin, než se jim podaří hranici mezi Bulharskem a Rumunskem překročit.