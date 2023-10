Schengen je impotentní, tvrdil Koten. Rakušan chce lepší návratovou politiku

„A to pravidlo Dublinu, první bezpečná země, to se také nedodržuje,“ uvedl Koten svůj dotaz na ministra vnitra v narážce na to, že podle současných pravidel, by migranti měli zůstávat v první bezpečné zemi, do které vstoupí při vstupu do Evropské unie překročením schengenské hranice.

„Děláme tady v podstatě zbytečnou práci, kdyby se hlídala ta vnější hranice, tak je to opravdu o něčem jiném,“ dodal opoziční poslanec Koten.

Je nutné mít lepší návratovou politiku, nebo ji změňme, řekl ministr vnitra

„Máte pravdu, první bezpečná země, to je skutečně problém toho selhání, proto je nutné mít ve společném evropském řešení lepší návratovou politiku, která bude jasně a nově definována, a stejně tak vyžadovat, aby skutečně ta první bezpečná země respektovala i tu dohodu, anebo ji změňme, pokud je nefunkční,“ opáčil mu ministr vnitra Rakušan.

Zastal se schengenského prostoru. „Schengenský prostor jako takový je absolutně skvělá věc. Já jsem šťastný, že Schengen a volný pohyb mezi evropskými zeměmi je a já to považuji jako člověk, který má Evropu, Evropskou unii rád, za jednu z největších vymožeností, která tady je, a mně je líto, že musíme v současné době zavádět kontroly na vnitřních hranicích,“ řekl ministr vnitra.

Kontroly na hranicích se Slovenskem vláda schválila zatím do 2. listopadu, ale ve středu po posledním jednání kabinetu už Rakušan avizoval, že na příští jednání přinese zřejmě návrh na prodloužení hraničních kontrol.

Kontrola hranic se Slovenskem za 53,4 milionu

Při odpovědi na interpelaci Jiřího Maška z ANO, který se ho ptal na „migrační domino“ na hranicích a kolik zatím stály kontroly hranic se Slovenskem, ministr vnitra řekl, že jako ministr vnitra předsedající země V4 organizuje setkání ministrů vnitra na maďarsko-srbských hranicích.

„Budou tam všichni ze zemí V4, bude tam pozváno Rakousko a bude tam pozváno Německo. Ti přijet nemusí, ale my doufáme, že určitě přijedou a budou to chtít řešit,“ řekl ministr.

„Rozhodně teď nebudeme rušit nějaké kontroly na hranicích, pokud tak neučiní jiné státy,“ prohlásil Rakušan. Náklady na dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se Slovenskem do 2. listopadu podle něj činí 53 409 101 korun.