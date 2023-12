Rakousko je ochotno vpustit Rumunsko a Bulharsko do „leteckého Schengenu“

Před rokem na schůzce unijních ministrů vnitra se Rakousko postavilo proti vstupu Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru s poukazem na příliš rozsáhlou ilegální migraci. Obě balkánské země musí podle Vídně před vstupem do Schengenu více předcházet takové migraci.

„Ano, umím si představit změny pro Rumunsko a Bulharsko, pokud jde o letiště,“ řekl dnes v rakouském veřejnoprávním rozhlase Ö1 ministr vnitra Gerhard Karner. Dodal, že zaslal rakouské stanovisko Evropské komisi.

„Na druhou stranu výměnou za to máme jasné požadavky: zejména masivní posílení ochrany vnějších hranic, zachování kontrol na pozemních hranicích a transfer žadatelů o azyl do Bulharska a Rumunska,“ dodal lidovecký politik s odkazem na migranty, kteří přicházejí do Rakouska i přes balkánské země.

Karner konkrétně požaduje ztrojnásobení počtu policistů na vnějších hranicích EU. Peníze na pohraniční infrastrukturu přitom podle něj musí poskytnout Evropská komise. Posílit je třeba také technické zabezpečení především bulharsko-turecké a rumunsko-srbské hranice, podmínil rakouský ministr řešení, které označil jako „Air Schengen“.

Požadavek zachování kontrol na pozemních hranicích Bulharska a Rumunska zdůvodnil Karner problémy s převaděči. Na letištích bylo podle něj podáno jen zhruba 150 žádostí o azyl z nynějších více než 50 tisíc.

Vládnoucí Rakouská lidová strana (ÖVP) má v posledních letech boj proti ilegální migraci jako jedno ze svých hlavních témat. V příštím roce se v zemi budou konat parlamentní volby a v průzkumech jasně vede pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která má vůči migraci rovněž vyhraněný postoj.