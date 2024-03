Z Prahy do Bulharska a Rumunska z druhého terminálu. Země vstupují do Schengenu

Letiště o změně informuje kromě webu, sociálních sítí a prostřednictvím newsletterů také skrze informační panely na letišti, na vybraných zastávkách městské hromadné dopravy, LCD obrazovkách nebo letištním rozhlasem.

V loňském roce podle Procházky letiště stejným způsobem na druhý terminál přesunulo lety do Chorvatska, které do Schengenu vstoupilo v lednu 2023. Větší komplikace při loňském přesunu letiště nezaznamenalo, neočekává je tedy ani u letů do Rumunska a Bulharska, uvedl Procházka.

Prague Airport @PragueAirport Víte, že...

...lety do Bulharska a Rumunska budou od 31. března nově operovány z Terminálu 2? ✈️🇧🇬🇷🇴

Obě země vstoupí do Schengenského prostoru a @pragueairport tuto změnu zohlední. https://t.co/YslmHC5Clh oblíbit odpovědět

Z ruzyňského letiště se cestující aktuálně dostanou s aerolinkami Smartwings do Burgasu, s Bulgaria Air do bulharského hlavního města Sofie a s oběma dopravci pak do Varny. Linku z Prahy do rumunského hlavního města Bukurešti obsluhují společnosti Wizz Air a Tarom.

Schengenské dohody vytvářejí prostor bez kontrol vnitřních hranic, v němž se mohou jeho obyvatelé volně pohybovat a jehož členské země spolupracují v otázkách vnitra a justice. Společné státní hranice členských zemí lze překračovat kdekoli, s výjimkou národních omezení (například národních parků či chráněných krajinných oblastí).

Dohody obsahují i „ochrannou klauzuli“, jež umožňuje státům po konzultaci s ostatními zeměmi obnovit kontroly na omezenou dobu, pokud to vyžaduje veřejný zájem nebo veřejná bezpečnost. To se v současnosti v několika případech děje.

Přijetí nových zemí do schengenského prostoru vyžaduje jednomyslný souhlas členských států. Bulharsko a Rumunsko splnily kritéria pro vstup do prostoru volného pohybu již v roce 2011, některé členské státy EU ale z různých důvodů vstup těchto dvou zemí blokovaly.

V roce 2011 to bylo Nizozemsko společně s Finskem, později se proti přijetí obou balkánských zemí odmítavě stavělo Německo, ale především Rakousko. Obě země totiž leží na hlavních trasách nelegálního obchodu se zbraněmi, drogami a lidmi. Jako poslední dalo souhlas se vstupem těchto zemí do Schengenského prostoru loni v prosinci Rakousko.

Také vstup Chorvatska do Schengenského prostoru zbrzdily obavy některých zemí z nelegální migrace. Chorvatsko totiž bylo za migrační krize okolo roku 2015 jednou z tranzitních zemí na cestě do západní Evropy a Maďarsko kvůli tomu sáhlo k uzavření společné hranice.