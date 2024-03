Poláci chystají jadernou elektrárnu v Osvětimi. Rakušané mají připomínky

Polsko chce v rámci své energetické transformace spoléhat i na jaderné elektrárny. Jedna z nich by se mohla už za pár let nacházet poblíž Osvětimi, kde Poláci uvažují o použití malých jaderných reaktorů. Připomínky k jaderným zdrojům ale začínají mít Rakušané, přestože by se nacházely stovky kilometrů od jejich hranic.