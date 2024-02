Byrokracie je zkáza evropského průmyslu, varuje miliardář Ratcliffe

Jim Ratcliffe na území Evropské unie vybudoval v roce 1998 petrochemickou společnost Ineos. Před čtyřmi lety firma oznámila, že vynaloží 4 miliardy eur na výstavbu nového výrobního petrochemického závodu. Takzvaný projekt One by byl největším svého druhu v Evropě za za posledních více než dvacet let.

Tento projekt ale od té doby bojuje s mnoha problémy a komplikacemi, které souvisí s nekonečnými právními, soudními i regulačními spory. Jednotlivá řízení se protahují a některá probíhají dokonce opakovaně. „Povolování tohoto projektu je noční můrou. Je jasné, že to nepovzbuzuje další firmy, aby v Evropě investovali. Už bychom do toho projektu znovu nešli, kdybychom věděli, co bude následovat,“ uvedl Ratcliffe Ratcliffe pro deník Financial Times

Dodal, že pokud by věděl o byrokratických překážkách Evropské unie, rozmyslel by si svou investici ve výši čtyř miliard amerických dolarů (zhruba 90 miliard korun) na území Belgie. Petrochemický miliardář zároveň vzkázal Evropské komisi, že ho nutí investovat do projektů, které budou realizovány mimo unijní blok.

„Zelená dohoda Evropská komise, tedy velmi ambiciózní snaha o dekarbonizaci Evropské unie, musí zohlednit význam průmyslu. Pokud bude podnikání v Evropě pořád takto obtížné, budou podnikatelé raději budovat své kapacity v Americe, Číně nebo na Blízkém východě,“ říká miliardář a průmyslník, jenž zároveň varoval před rostoucím odporem podniků, které kvůli politice Bruselu mohou v budoucnu ztratit svou globální konkurenceschopnost.

Trend v podobě klesající konkurenceschopnosti evropských firem ještě akcelerovala nedávná energetická krize, která po celé Evropské unii vedla k dramatickému zvýšení nákladů na energie. K tomu se ale přidává řada byrokratických překážek, které narušují snahu o přívětivé byznysové prostředí v Evropské unii.

Evropský průmysl v ohrožení

Do hry se zároveň čím dál více dostávají firmy, které vyrábějí a fungují v USA nebo Číně. Ty díky nižším nákladům často dokážou své produkty nabízet levněji než právě evropské podniky. Pokud by tento trend pokračoval dál, hrozí evropskému průmyslu vážné problémy.

Evropská unie si tohoto trendu všímá a v poslední době je politická debata o ochraně jednotného trhu ve světle ekologické transformace mnohem intenzivnější než dřív.

Evropa však jen těžko dokáže konkurovat nízkým čínským výrobním nákladům. Podobně je to v případě Spojených států amerických, kde prezident Biden přes časem prosadil zákon o snižování inflace. V rámci něho se počítá se štědrými ekologickými dotacemi, které míří na zavádění čistých energetických technologií v praxi.

„Předsedkyně Ursula von der Leyenová se musí postarat o evropský průmysl a nasměrovat ho správným směrem. Ne jej učinit nekonkurenceschopným, aby se celý zavřel. Zpracovatelský průmysl v Evropě ve srovnání s konkurenty po celém světě upadá už posledních deset let. V porovnání s Čínou či USA jako Evropská unie ztrácíme,“ uzavřel zakladatel chemického gigantu Ineos Jim Ratcliffe.