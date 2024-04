Apple vzdal vlastní auto, ale chystá se domácnosti zaplavit roboty

I Apple si někdy dokáže ukousnout příliš velké sousto, které se mu pak vzpříčí v hrdle. Naposledy se to stalo s plány na vlastní automobil. Firma si však hned našla další projekt, který by se měl stát tzv. další velkou věcí. Podle Applu by to mohly být inteligentní roboti do domácnosti.