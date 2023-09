Oslabená ekonomika přiblíží Čínu ke konfliktu s Tchaj-wanem, říká sinolog Gardáš

Poslechněte si celý rozhovor se sinologem Gardášem v Kontextu:

Problémy se nejlépe ilustrují na stavu tamního realitního trhu. Čínští komunisté vsadili všechno na infrastrukturu, aby se k hospodářskému růstu prostavěli na dluh. Povolili také uzdu developerům v bytové výstavbě. Protože Číňané berou nemovitosti jako jednu z mála bezpečných investic s dobrou návratností,

Zatímco někteří developeři nenachází kupce, jiní si vzali peníze zájemců, ale byty nedodali. Číňané proto bojkotují splácení hypoték, což může rozkolísat bankovní sektor. Nabízí se paralela s realitním krachem v roce 2008, ale podle Davida Gardáše je tu zásadní rozdíl.

„Bankovní sektor (v Číně) je vlastněný státem, takže v momentě, kdy strana ucítí, že to ohrožuje stabilitu režimu, protože desítky milionů Číňanů skončí na ulici, bude to řešit v souladu se zachováním úlohy strany a vůbec její existencí,“ naznačuje Gardáš to, že vláda podrží banky a převezme dluh.

Pokud se tak ale nestane, je otázka, zda se vzhledem k loňským velkým covidovým protestům a současnou vysokou nezaměstnaností mladých lidí nevytvořilo podhoubí pro občanský vzdor.

„Můžeme skutečně sledovat u části populace změnu názoru a perspektivy vůči straně jako takové, ale jestli to bude stačit na to, aby se opět otevřel ten dialog, o který usilovali už v osmdesátých letech, to nevím. Zatím můžeme doufat, ale to je tak vše,“ srovnává Gardáš dnešní situaci z doby masakru na Náměstí Nebeského klidu

„Čínská komunistická strana se netají tím, že jejím cílem je velkolepé obrození čínského národa, které tedy zahrnuje sjednocení Tchaj-wanu jakožto vzbouřenecké provincie s pevninou,“ říká analytik a dodává, že nemusí nutně dojít na kinetický konflikt, ale kdyby skutečně došlo k vylodění, Čína je připravená z ekonomického hlediska.

„Celá řada států by naprosto omezila veškeré vazby napojené na Čínu, takže by to byl velmi tvrdý zásah i pro její hospodářství, ale za tímto účelem tedy Čína vyvíjí digitální jüan, což je velmi zajímavý nástroj, který může zcela změnit chápání peněz nejenom tedy v Číně jako takové, ale vlastně i na tom globálním měřítku,“ uzavírá Gardáš.

