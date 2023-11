Plzeň za 16? V Česku nevídaná cena nahnala zákazníky do německého marketu

„Problém nastal hned po příjezdu na parkoviště. Jindy volné parkovací plochy byly přecpané auty, z toho tak ze dvou třetin s českými značkami,“ odhaduje.

Po několika minutách beznadějného kličkování se mu nakonec podařilo zaparkovat na vzdálenějším místě, kde už ani nebyla namalovaná parkovací stání. Následně vyvstal další problém, s obstaráním nákupního vozíku. „Prostě nikde nebyly. Už jsme vzdávali a nasedali do auta, že to přece za to nestojí a zajedeme sem v klidu večer. Máme to kousek. Vedle nás přijela paní s vozíkem a začala nakládat do nákup do auta. Tím, že jsme byli v zastrčeném koutě parkoviště se k ní nehrnuli další zájemci, tak nám ho i žetonem nechala,“ konstatuje redaktor.

Nebývalý zájem o slevy a výhodný nákup u německých sousedů pak hned po vstupu do prodejny signalizovaly vyprázdněné stojany na akční letáky. Davy českých zákazníků skládaly do vozíků kartony sektu v přepočtu za 68 korun, čokolády za patnáct, ale i značkové tablety do myčky. Balení s osmdesáti tabletami vyšlo na osm eur, tedy necelých dvě stě korun.

Hlavním šlágrem bylo plzeňské pivo. Se zákaznickou kartičkou vyšla přepravka s dvaceti kousky ležáku Pilsner Urquell na 13,33 eura, jedna lahev tedy stála v tuzemsku už dlouho nevídaných zhruba šestnáct korun.

Pro srovnání: podle údajů webu AkčníCeny.cz se v Česku pohybují ceny tohoto piva v akci dlouhodobě na úrovni 23,90 Kč. „Konečnou cenu si určuje vždy obchodník, ať už v tuzemsku, nebo v zahraničí. Jde o prodejní a cenovou strategii jednotlivých obchodníků. Pivo je národní nápoj nejen v Česku, ale i v Německu. A pro většinu řetězců je pivo hlavním lákadlem, aby nakupující navštívili daný obchod a pořídili svůj nákup u nich,“ vysvětluje mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

To podle něj může být důvod, proč ho německé řetězce drží cíleně na nižší úrovni než je v okolních státech. „A to platí nejen o našich produktech v Německu, ale i velkých německých značkách, jejichž cena v retailu je nižší, než kolik stojí u nás. A to mají německé pivovary oproti nám zásadní podíl na německém trhu,“ dodává Kovář s tím, že naopak čepované pivo je v Německu výrazně dražší než v tuzemsku.

Podle mluvčí českého Kauflandu Renaty Maierl ovlivňuje cenu potravin několik faktorů: od vstupních surovin, transportních nákladů, nákladů na skladování až po cenu práce. Rozhoduje i ekonomická situace na jednotlivých trzích. „Vše souvisí také s tím, jaká je nabídka a poptávka po daném produktu na trhu. Všechna tato kritéria platí pro jakýkoli trh. Každá země má svůj specifický trh, kterému je celá akční strategie a strategie tvorby cen přizpůsobena. V rámci České republiky řídíme náš akční management a tvorbu cen tak, abychom nabízeli nejpříznivější ceny produktů v rámci českého trhu,“ uvedla Renata Maierl.

Výsledkem německé cenotvorby byl každopádně takový zájem zákazníků, že žitavský Kaufland musel dokonce přistoupit k regulaci množství a prodávat každému maximálně jednu přepravku. l tak Češi pivo vykoupili. V pátek večer ani v sobotu už žádná Plzeň v akci k mání nebyla.

Nájezd na žitavský supermarket připomněl i nedávné video premiéra Petra Fialy, který začátkem listopadu zveřejnil na sociální síti X záběry z nákupu potravin v bavorském Waldsassenu. „Nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů jsou v České republice prostě dražší,“ konstatoval tehdy premiér.

Podle redaktora iDNES.tv, který na nákupy do Žitavy vyráží pravidelně, už jeho sousedé z příhraničí dávno přestali české ceny sledovat. „Protože v Česku přestali nakupovat. Prostě se to ve většině běžných věcí nevyplatí. Není to zdaleka jen premiérská nutella, ale potraviny obecně. Výhodněji často vyjde i drogerie, motorový olej, vstupy na koupaliště a mnoho dalšího. Že je o přeshraniční zboží zájem, potvrzují i před zavíračkou prázdné regály,“ uzavírá.