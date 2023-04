Situace na trzích s potravinami je předzvěstí velké krize, říká podnikatel

Minulý týden jste se vrátil z Ukrajiny. Jaké máte dojmy?

Vyrazil jsem do terénu a navštívil naše farmy. Ze západní Ukrajiny nabudete dojmu, jako by válka neexistovala. Města jsou plná života, idylku ruší jen občasné sirény leteckých poplachů. Lidé už ani neutíkají do krytů. To by tam museli trávit čtyři hodiny denně. Nebezpečí se stalo součástí běžného dne, je normální.

Není to jen o území. Zopakuje se scénář z roku 2014 a svět si zvykne na fakt, že dobyvačné války se vyplácí. Za pár let si Rusko vezme zbytek Ukrajiny a bude postupovat dál do Evropy.