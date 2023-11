Novozélandská vláda řadí zpátečku. Plánuje zrušit ostrý protikuřácký zákon

Nový Zéland přijal průkopnickou legislativu v roce 2022. Zákaz prodeje tabákových výrobků se vztahuje na všechny, kdo se narodili 1. ledna 2009 a později. Zákon byl navržen tak, aby zabránil tisícům úmrtí souvisejících s kouřením a ušetřil zdravotnímu systému miliardy dolarů, informoval portál The Guardian.

Legislativa obsahovala také jiná opatření, mezi nimi třeba zvýšení finančních prostředků pro služby zaměřující se na léčbu závislostí, snížení množství nikotinu povoleného v tabákových výrobcích a také snížení počtu prodejen, které mohou legálně cigarety prodávat, a to z 6 000 na pouhých 600 celostátně. Porušení nového zákona se mělo trestat pokutami až do výše 150 000 novozélandských dolarů (zhruba 2 miliony Kč).

„Tato legislativa urychluje pokrok směrem k nekuřácké budoucnosti,“ uvedla v prosinci loňského roku náměstkyně ministra zdravotnictví Ayesha Verrallová v prohlášení. „Tisíce lidí budou žít delší a zdravější život, zdravotnický systém si polepší o pět miliard dolarů, protože nebude muset léčit nemoci způsobené kouřením, jako jsou četné typy rakovin, infarkty, mrtvice a amputace,“ dodala.

Legislativa byla součástí plánu, který byl schválen před zhruba deseti lety a jehož cílem bylo dosáhnout do roku 2025 země bez kuřáků. To znamená, že jejich podíl v populaci má klesnout pod pět procent.

Plány opatření zrušit

S novou vládou ale nastává obrat. Nová ministryně financí Nicola Willisová v sobotu oznámila, že nová vláda hodlá opatření zrušit. Televizi Newshub Nation řekla, že snížení počtu obchodů, které by mohly prodávat tabákové výrobky, by výrazně snížilo příjmy do státního rozpočtu.

„Vrácení se k dodatečným zdrojům příjmů a dalším oblastem úspor nám pomůže financovat snížení daní, musíme mít na paměti, že změny v nekuřácké legislativě měly významný dopad na vládní účetnictví – přibližně jednu miliardu dolarů,“ zmínila.

Nový předseda vlády Christopher Luxon uvedl, že tento obrat zabrání vzniku ilegálního trhu s tabákem a také tomu, aby se obchody staly cílem zločinu. „Koncentrace distribuce cigaret do jednoho obchodu v jednom malém městě bude obrovským magnetem pro zločin,“ cituje jeho slova Radio New Zealand. Podle něj bude vláda pokračovat ve snižování míry kouření prostřednictvím vzdělávání a jinými prostředky.

Krok k horšímu

Zdravotní experti na Novém Zélandu jsou zprávou šokováni. Obrat vlády o 360 stupňů může stát až 5 000 životů ročně, zvláště škodlivá by změna politiky mohla být pro maorské obyvatelstvo, které kouří více. „Jsme zděšení a znechucení. Jde o neuvěřitelný krok k horšímu, šlo o přední, naprosto vynikající zdravotní opatření,“ uvedl pro portál BBC odborník na veřejné zdraví Richard Edwards z University of Otago. „Většina zdravotnických skupin na Novém Zélandu je zděšena tím, co vláda udělala, a vyzývá je, aby změnila své rozhodnutí,“ zmínil.

„Je to velká ztráta pro veřejné zdraví a obrovská výhra pro tabákový průmysl – jehož zisky budou posíleny na úkor životů Novozélanďanů,“ uvedla pro portál The Guardian Lisa Te Morengaová, spolupředsedkyně organizace Health Coalition Aotearoa. Dodala také, že krok vlády bude mít katastrofální následky na maorskou komunitu.