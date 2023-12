V Africe za covidu zakázali i cigarety, říká manažerka tabákové firmy

Myslíte, že je reálné, aby společnost British American Tobacco přestala za deset let úplně vyrábět cigarety?

Nemyslím, že to bude tak brzy. Kategorie jako zahřívaný tabák či nikonitové sáčky hrají v naší nabídce větší a větší roli. Nicméně stále máme zákazníky, kteří chtějí kouřit klasické cigarety. Naší úlohou je uspokojit i tyto konzumenty nikotinu. Mimo jiné i proto, že v opačném případě by byli odkázáni na nekvalitní a často pašované cigarety, které se dostávají na černý trh.

Jinými slovy ne…

Nemyslím si, že kdokoli dnes ví, kdy klasické cigarety z trhu úplně vymizí. Uvidíme.

V Evropě a severní Americe roste popularita nikotinových produktů nové generace asi rychleji než v Africe, že?

Spotřebitelé jsou různí. Prvořadě, Afrika je obrovský a komplexní kontinent o mnoha zemích. Třeba nikotinové sáčky jsou tam velmi oblíbené. Není to ale jenom o zákaznících. Velkou úlohu sehrávají i tamní vlády, které alternativní nikotinové produkty často regulují jako ty klasické tabákové. Například u elektronické cigarety se objeví obrázek plic kuřáka – a to je pro lidi velká bariéra. V Africe například během covidu zakázali úplně všechny nikotinové produkty – hořlavé i nehořlavé.

V Austrálii pro změnu přistoupili k tomu, že elektronické cigarety vám musí předepsat lékař...

Ano, nedává to smysl. Například ve Švédsku, které se brzy stane zemí bez cigaretového kouře (uživatelů klasických cigaret je v takové zemi méně než pět procent, pozn. red.) šli opačnou cestou – maximální podporou nikotinových alternativ a motivací lidí dělat více pro své zdraví. Úplný zákaz nebo snaha o něj podle nás není moudrý. V Austrálii se stalo to, co se stane vždycky – nelegální a nekvalitní e-cigarety zaplavily tamní trh. Myslím, že s tamními regulátory musíme pokračovat v dialogu o méně závadných formách konzumace nikotinu.

Situace v Evropské unii není mnohdy jiná. Třeba v Německu nebo Francii regulátoři tlačí na něco velmi podobného, že?

Ano a nefunguje to. Opět zmíním Švédsko, kde k nikotinovým sáčkům nebo e-cigaretám přistupují odlišně – a kouří je tam méně než procent lidí. Ve Francii je to více než dvacet procent veškeré dospělé populace.

A Švédsko je jediná taková země?

Zatím ano.

Jak taková statistika vlastně vzniká?

Z oficiálních čísel úplně vypadne nelegální trh – který však při příliš velké regulaci přirozeně roste. Potom tu jsou země, kde si lidé své kuřivo vyrábějí podomácku, a i to se špatně sleduje.

Jakože si vypěstují vlastní tabák?

Ano a potom ho třeba žvýkají, což je velmi toxické. Třeba v Uzbekistánu je to běžné. Ale obrovským paradoxem přitom je, že nikotinové sáčky tam jsou nelegální.