Pašerákům končí zlaté časy. Nosorožčí rohy znehodnotí radioaktivní látka

Populace nosorožců rok od roku klesá. Pytláci je již několik let brutálně zabíjí pro jejich rohy, které jsou žádaným zbožím hlavně na asijském trhu. Tento letitý boj ovšem brzy skončí. Jihoafrickým ochráncům zvířat svitla naděje a nyní testují novou metodu. Implantováním radioaktivních izotopů do rohů by se mělo znesnadnit jejich pašování a tím snížit poptávku po rohovině.