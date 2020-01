Nejstarší cukrárna na světě je na prodej. Majitel chce být šéfem policie

Opustit sladký byznys po 25 letech není nic jednoduchého. Touha změnit společnost k lepšímu ale Keitha Tordoffa přesvědčila, aby rodinný poklad nabídl k prodeji. „Pohání mě touha po změně. Jsem velmi frustrovaný tím, že lidé současný stav společnosti přijímají jako normu,“ vysvětlil Tordoff.

Jeho cukrárna byla otevřena v roce 1827. Nachází se v malém městečku Pateley Bridge, v hrabství Severní Yorkshire, a v roce 2014 ji společnost Guinness World Records označila za nejstarší nepřetržitě fungující cukrárnu na světě. O jejím prodeji na svém serveru informovala německá televize Deutsche Welle.

„Práce v obchodě je fantastická. Můžete si povídat s místními i s lidmi z celého světa. Byla to důležitá součást mého života,“ posteskl si Tordoff nad prodejem cukrárny, která je proslulá po celém světě a je pravidelně zmiňována v televizi i v národním tisku.



Současný stav nesmí být normou

Na stesk teď ale nebude mít Tordoff příliš času. Čeká ho politický souboj s konkurenty. Jako nezávislý kandidát ale doufá, že bude schopen porazit každého politika. „Mám prokazatelně dobré výsledky ve všem, co jsem kdy řekl, že udělám,“ pochlubil se Tordoff. Obchod chce prodat co nejdříve, aby mohl obejít North Yorkshire a promluvit si s lidmi.

Jak uvedl deník Yorkshire Post, práce v záchranných složkách není pro Tordoffa žádnou novinkou. Předtím, než se svou manželkou Glorií začali provozovat cukrárnu, pracoval 20 let jako policista v Leedsu a 10 let jako vyšetřovatel pro Bank of Scotland. Tordoff působil také jako předseda obchodní komory v Nidderdale a počátkem tohoto roku pomohl Pateley Bridge získat zlato v každoroční soutěži Královské zahradnické společnosti v Británii.

„Celý život jsem pracoval pro komunitu a díky svým zkušenostem a znalostem mám co nabídnout. Nikdo nemá lepší kvalifikaci než já,“ je přesvědčen Tordoff.



Pokud by se stal náčelníkem záchranných složek, jako první by podle svých slov zaměřil na „protispolečenské chování“, drogy a krádeže, které se podle něj v Severním Yorkshiru vymykají z rukou.