Další značka končí výrobu v Myanmaru. H&M zemi opouští kvůli vykořisťování

Zpráva britské organizace Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) upozornila na to, že během dvou let po vojenském převratu v roce 2021 odhalila 212 veřejně hlášených případů údajného porušování pracovních a lidských práv, které se týkaly nejméně 108 tisíc oděvních dělníků, zaměstnaných ve 124 továrnách. Tyto továrny vyrábějí oděvy pro nejméně 46 značek a prodejců na celém světě.

„Důležité je, že došlo k výraznému nárůstu obvinění, z 56 obvinění od února 2021 do února 2022 na 156 obvinění v následujících 12 měsících. Jinými slovy, podmínky pro dělníky se zhoršují,“ uvádí se ve zprávě.

Organizace BHRRC uvedla, že případy údajného zneužívání se snaží zkoumat prostřednictvím různých zdrojů, včetně odborových svazů, mezinárodních i místních médií. Informace se pak snaží ověřovat kontrolou značek a také dotazováním pracovníků.

H&M odchází

Podle zprávy došlo v průběhu dvou let k 21 případům údajného zneužívání ve spojení dodavateli Indetexu, která vlastní značky, jako je Zara, Pull & Bear či Bershka. V případě dodavatelů H&M se jednalo o dvacet případů, v případě Primarku o 19 případů. Ve zveřejněném seznamu je také španělský prodejce módy Tendam.

„Po pečlivém zvážení jsme nyní přijali rozhodnutí postupně ukončit naše operace v Myanmaru,“ uvedla H&M v e-mailu agentuře Reuters. „Velmi pozorně sledujeme nejnovější vývoj v Barmě a vidíme stále větší výzvy ohledně toho, abychom řídili naše operace v souladu s našimi standardy a požadavky,“ dodala.

„Jsme hluboce znepokojeni nejnovějším vývojem v Myanmaru a spatřujeme stále větší výzvy v tom, abychom řídili a vykonávali naše činnosti v souladu s našimi standardy a požadavky,“ zmínila společnost.

Společnost Inditex se odmítla k aktuální zprávě vyjádřit. Již v červenci však pro agenturu Reuters uvedla, že je v procesu „postupného odchodu“ z Myanmaru. Přesný časový plán ale neuvedla.

Ze země se chystá odejít také španělský prodejce módy Tendam. „Máme v plánu opustit zemi, ještě jsme to neoznámili,“ reagoval španělský řetězec.

Firma Primark agentuře Reuters oznámila, že poslední objednávky z Myanmaru budou odeslány před koncem tohoto roku. „Na našem odchodu pracujeme. Zdvojnásobili jsme velikost našeho týmu pro etické obchodování v terénu, což nám umožňuje pravidelněji navštěvovat továrny, se kterými stále spolupracujeme, to nám poskytuje lepší dohled,“ uvedla společnost.