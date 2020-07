Tři dny pěšky, 12 minut autem. Tunel Mont Blanc je symbolem otevřené Evropy

Jedenáct a půl kilometru dlouhý silniční tunel byl přes 13 let nejdelším silničním tunelem světa. Nyní je ve světovém žebříčku až ve druhé desítce. Stavba byla tehdy oslavována jako projekt století a symbol Evropy bez hraničních bariér.

Tunel mezi francouzským městem Chamonix a italským městem Aosta byl řadu let považován za nejbezpečnější přechod Alp. Až do 24. března 1999, kdy zde při požáru zahynulo 39 lidí.

Hned na to se strhla diskuse o bezpečnostních opatřeních v dosti úzkém tunelu (šířka 8,6 metru). Osudnou chybou údajně bylo, že ventilace na italské straně byla nastavena tak, aby hnala vzduch dovnitř, což pomohlo rozdmýchat vražedný požár.

Stavba byla poté tři roky, do 9. března 2002, uzavřena. Obnova stála 350 milionů eur (asi 11,2 miliard korun) investovaných zejména do výstavby únikových východů a do vylepšení evakuačního, poplašného a signalizačního systému.

První diskuse o stavbě tunelu pod Mont Blankem spadají do konce 40. let, dohoda o stavbě mezi Francií a Itálií byla uzavřena v březnu 1953. Tunel se stavěl téměř osm let, stavební práce začaly v květnu 1959. Během nich muselo být odvezeno kolem milionu krychlových metrů horniny a stavbařům trvalo tři a půl roku, než z obou stran provrtali Mont Blanc a přiblížili se k sobě s odchylkou 13 centimetrů. Na stavbě odpracovalo pět inženýrů a 350 dělníků plných 4,6 milionu hodin.

Tunel, který umožnil celoroční provoz vozidel přes Alpy, slavnostně otevřeli 16. července 1965 prezidenti Charles de Gaulle a Giuseppe Saragat. Dopravě byl zpřístupněn o tři dny později. Tunel zkrátil cestu z Francie do Turína o 50 kilometrů a do Miláne o asi 100 kilometrů.

