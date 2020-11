Akcie marihuany stoupají. Konopné firmy se těší na tolerantního Bidena

Marihuana se nově smí legálně užívat v patnácti amerických státech, nově mezi ně patří Arizona, Montana, New Jersey a Jižní Dakota. Firmy, které se produkcí či skladováním konopí zabývají, tak nejspíš čekají dobré časy.

„To, že Biden vyhrál volby je skvělé. Pozitivně to přispívá k dekriminalizaci a legalizaci marihuany,“ uvedl generální ředitel společnosti Canopy Growth David Klein pro CNN. Právě akcie Canopy Growth vzrostly v posledních týdnech o 6 procent.Podobně jsou na tom i společnosti Aurora Cannabis, kde byl zaznamenán nárůst o 25 procent a Tilray se 14 procent.



„Ukazuje se, že většina Američanů už je pro legalizaci marihuany. Užívání konopí se zkrátka stává společenskou normou,“ říká Klein. „Myslím si, že tlak veřejnosti v blízké době dožene Kongres k tomu, aby změnil pravidla týkající marihuany,“ dodává.

I přes veškerý optimismus ale čelí konopné odvětví překážkám na federální úrovni, a to především za předpokladu, že velkou část Senátu si udrží republikáni. Pokud by totiž v čele Senátu stál republikánský zástupce Mitch McConnell, marihuanová reforma by se zasekla na mrtvém bodě i přes Bidenovu výhru.

Firmy, které podnikají v konopném odvětví, mají navíc také potíže s financováním. Zákon z osmdesátých let jim totiž neumožňuje jejich podnikání financovat tradičním způsobem, jelikož je navržen tak, aby trestal drogové dealery.

Kromě financování mají navíc společnosti potíže i s pojištěním svých podniků a kvůli nabízenému sortimentu nemají na státní pomoc v případě zásahu vyšší moci.