Marihuana z Wastelandu 3 musela zmizet, soulož s kozlem nevadí

Letošní Wasteland 3 je následovníkem Falloutu, po kterém fanoušci prahli více než 20 let (viz naše recenze). Má skvěle promyšlený svět, spoustu možností jak přistupovat k řešení problémů, náročné tahové souboje a také hodně černý a politicky nekorektní humor. Například si zde ve vykřičeném domě můžete zaplatit hodinku s kozlem Jokerem, který vám za deset dolarů ochotně nastaví zadnici. A to je jen vrchol ledovce.

Krev a násilí? Nevadí.

„Bitvy jsou zvýrazněny pomocí explozí, bolestného sténání a krvavých efektů. Některé nehratelné animace zobrazují ještě větší násilí, například detailní záběr na vybuchující lidskou hlavu... nebo mrtvoly zavěšené za nosní dírky,“ píše se například v ratingovém hodnocení organizace ESRB, která je směrodatná i pro Evropu.

Na první pohled hra nenabízí nic, o čem bychom jednou chtěli vyprávět vnoučatům, ovšem vzhledem k tomu, že jde o evidentní nadsázku a má dospělý rating M, se asi není nad čím pohoršovat. Komu se to nelíbí, ten si ji prostě nekoupí. V Austrálii, kde jsou pravidla pro zobrazování her o dost přísnější než ve většině západního světa, na to však mají jiný názor.

Wasteland 3 tam o udělení ratingové klasifikace (Australian Classification Board), bez níž by se na tamějším trhu nemohl vůbec prodávat, museladlouho bojovat. Tamním cenzorům paradoxně nevadila žádná z výše uvedených scén, ale rostlinka jménem Rocky Mountain Moosegrass. Pod tímto nepříliš nápaditým fiktivním názvem se samozřejmě neskrývá nic jiného než marihuana. Tu mohly vaše postavy vykouřit, což prý bylo doprovázeno zvuky potahování, kouřovým efektem i hláškou, že je uživatel v rauši (bouldered).

Sex se zvířaty? Nevadí!

Problém nebyl ani tak v samotném explicitním zobrazení „hulení“ jako v tom, že tato činnost poskytovala dočasný bonus ke statistikám. Konkrétně šlo o dvouprocentní zvýšení rychlosti dobíjení speciálních schopností (strike rate) po dobu šesti minut. Takovéto zobrazení prý může působit, jako že braní drog může mít i pozitivní důsledky.

Podobný argument v jednadvacátém století působí poněkud komicky, ovšem legrace končí, když si uvědomíme, že kvůli němu mělo v minulosti již několik her opravdové problémy. A nešlo o žádná béčka, narazil

Falout 3 i česká onlinovka DayZ (psali jsme tady).

I autoři Wastelandu 3 nakonec ustoupili a Rocky Mountain Moosegrass ze hry odstranili, za problémy jim taková prkotina evidentně nestála. Jelikož však i sex s kozou přináší dočasný bonus (plus 4 k Penetration), je mi záhadou, jaké sdělení tím australská ratingová agentura občanům vlastně vysílá.