Ředitel Lufthansy zaskočil jako stevard. Je potřeba změnit úhel pohledu, říká

„Někdy je potřeba změnit úhel pohledu, abyste získali nové poznatky. Tento týden jsem doprovázel naši letovou posádku společnosti Lufthansa a bylo to skvělé,“ řekl ředitel německého leteckého dopravce.

Samotný Ritter poté přiznal, že to pro něj bylo neobyčejně náročné. „Upřímně, bylo to tak zajímavé a velmi mě to překvapilo. Nevěřil bych, kolik toho je potřeba hlídat, zvláště když něco nejde podle plánu – například chybějící jídla nabízená na jídelních lístcích,“ dodal.

Jens Ritter je generálním ředitelem společnosti Lufthansa Airlines od 1. dubna 2022. Po studiu leteckého oboru v Mnichově a výcviku na pilota Airbusu A320 sloužil od roku 2000 jako pilot. V roce 2005 už ale usedl za kancelářský stůl a vystřídal několik manažerských pozic.

„Kdysi jsem létal jako pilot, a tak jsem si myslel, že vím o výzvách, které let v noci přináší. Ale být pozorný a stále vstřícný k cestujícím, když vám biologické hodiny říkají, že máte jít spát, je něco úplně jiného,“ dodal Ritter.

Ritter nejdříve cestoval v byznys třídě jako stevard na palubě letadla mířícího do Rijádu, a při zpáteční cestě do Frankfurtu se staral o hosty v ekonomické třídě.

„Rozhodování o věcech v kanceláři se bude lišit poté, co je skutečně sami osaháte na palubě. Děkuji úžasné posádce, milým hostům a všem zúčastněným za umožnění tohoto zážitku,“ řekl na závěr Ritter.

Německý národní dopravce Lufthansa plánuje v nadcházejících dvou letech rekordní investice do renovace interiéru svých letadel. Cestující se tak mohou těšit na větší prostor kolem sebe, lemované pohodlnější sedačky nebo nové a kvalitní televize. Aerolinie těmito změnami chce konkurovat jiným dopravcům, a to hlavně v případě dálkových spojů.