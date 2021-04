Prázdná prostřední sedačka v letadle snižuje riziko covidu, ukazuje studie

Novou studii vedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) , kterou prováděla společně s Kansaskou státní univerzitou, informuje server BuzzFeed News. „Výzkum nám potvrdil, že riziko přenosu se zvyšuje s ubíráním vzdálenosti. Tedy, čím blíže jste nakažené osobě, tím spíše se nakazíte,” uvádí se ve studii, kterou vedl Watts Dietrich z CDC.



V rámci studie vědci simulovali přenos viru v letadle. Podobné simulace byly v minulosti použity i na zkoumání přenosu v metru a jiných dopravních prostředcích. Během pokusů pak ale zjistili, že pokud je nakažená osoba od zdravého člověka oddělena jedním volným místem, riziko, že budeme viru vystaveni, se snižuje. Podle na sobě nezávislých pokusů, kdy v různých typech letadel s různými počty nakažených pasažérů pokud prováděli vyšlo snížení rizika vystavení viru mezi 23 až 57 %.

Celkově tak studie naznačuje, že pokud nebude na prostřední sedačce přitomen žádný pasažér, v letadle kde se nachází jeden až tři nakažení, je riziko, že budete virům vystaveni nižší zhruba o 35 až 39 %.

Studie zkoumala pouze vystavení virové náloži, nikoliv riziko přenosu. V tom, zda k přenosu opravdu dojde, totiž hraje roli, zda je člověk očkovaný, či zda má roušku. U očkovaných by mělo být riziko přenosu malé, jelikož jsou chráněni, u jedinců s rouškou už nejsou výsledky tak jasné. I přesto, že totiž člověk roušku má, není vyloučeno, že zachytí veškeré viry a člověk se nenakazí.

CDC však doporučuje, že do té doby, než bude pasažér plně naočkován, rozhodně by neměl do letadla bez roušky vstupovat. „Pokud člověk není očkovaný, nejlepší je kombinování rozestupů s rouškami,” uzavírá se ve studii.