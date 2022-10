Firmy podávají patenty na psychedelika. Věří v legalizaci a cítí zisk

Lidé různé halucinogenní látky včetně hub konzumují už celá tisíciletí, většina syntetických halucinogenů pak je na světě desítky let. V současnosti ale psychedelika díky tomu, jak se častěji mluví o jejich terapeutických účincích, přitahují stamilionové investice, což si výrobci léčiv uvědomují.

Patentovou přihlášku, která popisuje vybavení terapeutických místností a způsoby podávání léků, podala v Americe společnost Compass Pathways, která se zabývá psychedelickou medicínou a jejíž hodnota atakuje částku 450 milionů dolarů. Za poslední tři roky podali její konkurenti u amerického patentového úřadu dohromady více než sto přihlášek, z nichž řada uspěla.

George Goldsmith, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti Compass, uvedl, že patentování nutné k zajištění toho, aby terapie psilocybinem, tedy látkou, která je obsažena mimo jiné v lysohlávkách, byla jednoho dne dostupná lidem na celém světě.

Tento cíl totiž podle něj vyžadoval získání stovek milionů dolarů na provedení klinických zkoušek na 150 místech v Evropě a Severní Americe, což je klíčem k získání regulačních orgánů v mnoha zemích a k přesvědčení soukromých i státních pojišťoven, aby psychedelické terapie hradily. „Je to těžká, únavná práce, kterou nelze dělat jako filantropický podnik,“ vysvětlil Goldsmith pro The New York Times.

Patentujete, co jste nevynalezli

Patentové nároky společnosti Compass a dalších společností ovšem vyvolaly výsměch některých vědců a nejen jich, kteří varují, že snaha firem vydělávat na už existujících léčivech, jako je psilocybin, LSD nebo extáze, by mohla ochromit akademický výzkum a omezit přístup veřejnosti k nim tím, že by nové terapie byly neúměrně drahé.

„Nejsem antikapitalista ani nejsem proti vytváření zisku, ale jsem proti patentovému trollingu, což je, když tvrdíte, že jste vynalezli něco, co jste nevynalezli,“ řekl Carey Turnbull, který založil dvě společnosti zaměřené na psychedelika. Nyní vede skupinu Freedom to Operate, jež napadá patentové nároky na psychedelika, které považuje za chybné, včetně těch podaných společností Compass.

Miliardový trh

Střet o duševní vlastnictví související s psychedeliky poukazuje na prudce rostoucí očekávání investorů, filantropů i výzkumných pracovníků, kteří se předhánějí v utváření nově vznikajícího oboru, jenž by podle mnohých mohl přinést revoluci v léčbě depresí, zneužívání návykových látek, posttraumatických stresových poruch a dalších duševních onemocnění.

Seattle, Denver, kalifornský Oakland i Washington D.C. patří mezi desítku míst, která dekriminalizovala houby s obsahem psilocybinu. V lednu se Oregon stane prvním státem, který bude nabízet léčbu psilocybinem v klinickém prostředí.

Do tří desítek veřejně obchodovaných společností – z nichž většina před čtyřmi lety ještě neexistovala – už dnes proudí nemalé investice. Podle společnosti InsightAce Analytic, která se zabývá průzkumem trhu, měl trh s psychedelickými terapeutiky v roce 2021 hodnotu 3,6 miliardy dolarů a do roku 2028 se očekává, že dosáhne 8,3 miliardy dolarů. To i přes to, že mnohé biotechnologické a další společnosti byly v posledních měsících zmítány poklesem cen akcií.

V Česku se patentovat nebude

O psychedelika se zajímá i tuzemská věda. Eva Césarová z Centra výzkumu psychedelik, Národního ústavu pro duševní zdraví upozornila, že výzkum těchto látek je velice náročný. „Aby byla látka označená za léčivo a mohla tak být využívána v rámci léčby duševních onemocnění, musí projít čtyřmi fázemi klinického výzkumu. Cesta to tedy není vůbec jednoduchá,“ uvedla s tím, že je tato oblast také velmi finančně náročná. Z toho důvodu byl založen Nadační fond PSYRES, který s financováním pomáhá a přispět do něj může kdokoli.

V současné době je léčba s využitím psychedelik v Česku dostupná v rámci vědeckých výzkumů, které probíhají právě v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na Psyonu, psychedelické klinice sídlící v Praze, kde se legálně provozuje ketaminem asistovaná psychoterapie.

Na patenty ale v Česku podle Václava Dejčmara, člena správní rady Nadačního PSYRES, prostor nejspíš není. „Domnívám se, že by měli existovat psychedeličtí psychoterapeuti, kteří budou certifikovaní věrohodnou autoritou, a získají výhradní právo podávat substance z těchto látek. Na patenty zde ale není prostor. Zcela jistě nelze patentovat klasické psychedelické substance ani postupy, které jsou známé tisíce let,“ uzavírá Dejčmar.