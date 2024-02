Jihokorejská firma řeší demografickou krizi. Za každé narozené dítě bude bonus

Vedení jihokorejské společnosti se zároveň rozhodlo vyplatit stejný příspěvek i pracovníkům, kterým se děti narodily již v předchozích třech letech. V podnikovém rozpočtu je tímto směrem alokováno celkem 7 miliard korejských wonů, což je v přepočtu zhruba 120 milionů korun. Podle předběžných odhadů má na tento příspěvek nárok zatím 70 zaměstnanců. Informoval o tom server CNN.

Jižní Korea v posledních letech vykazuje nejnižší míru porodnosti na světě. Ukazatel, který udává průměrný počet dětí, jež žena za svůj ženy zplodí, momentálně dosahuje na úroveň 0,78. Oficiální prognózy korejského statistického úřadu navíc tvrdí, že do roku 2025 se tento ukazatel propadne až na 0,65.

Jižní Korea řeší demografickou krizi

Tyto údaje ukazují, jak silnou demografickou časovanou bombu musí Jihokorejci aktuálně řešit. Tamní populace rychle stárne, a to jen pár desetiletí po masivní industrializaci. Podobnou demografickou krizi ale musí řešit i některé další východoasijské ekonomiky.

I řada evropských zemí musí řešit problém v podobě rychlého stárnutí své populace. Rychlost a dopady ale zmírňuje poměrně značná imigrace. Země jako Jižní Korea, Japonsko nebo Čína se ale masovému přistěhovalectví spíše vyhýbají.

Šéf představenstva jihokorejské společnosti Booyoung Group Lee Joong-keun uvedl, že nabízená finanční podpora má pomoci zaměstnancům zmírnit finanční zátěž, která je s výchovou dětí spojena.

Pokud mají zaměstnanci tři a více dětí, budou mít dokonce možnost výběru. Ve hře bude finanční příspěvek ve výši 225 tisíc dolarů (asi 5,1 milionu korun) nebo poskytnutí nájemního bydlení, pokud jihokorejská vláda k tomu poskytne adekvátní pozemek na výstavbu.

„Doufám, že budeme mít uznání jako společnosti, která přispívá k podpoře porodnosti a stará se u budoucnost jihokorejské ekonomiky,“ okomentoval rozhodnutí Lee Joong-keun.

Štědřejší podpora než od státu

Společnost Booyoung Group byla založena už v roce 1983. Od té doby postavila více než 270 tisíc domů. Další jihokorejské společnosti se rovněž snaží porodnost podporovat, žádná z nich ale dosud nepředstavila tak ambiciózní plán. Zaostávají i programy jihokorejské vlády.

Už loni se k podobnému kroku odhodlala čínská společnost Trip.com, která je jednou z největších online cestovních kanceláří na světě. Pracovníci, kteří ve firmě působí více než tři roky, si přijdou na roční bonus ve výši 10 000 čínských jüanů (zhruba 32 tisíc korun) za nově narozené dítě, a to každý rok od jeho prvních narozenin až do dosažení věku pěti let.