Nomura představila první virtuální influencerku. Učí Japonce investovat

V reklamách Nomury na nezdaněné investiční účty se Imma začala objevovat teprve nedávno. Má být řešením problému japonské vlády, která se již několik let snaží přimět lidi, aby investovali do rizikovějších aktiv, místo aby peníze hromadili na spořicích účtech. Premiér Fumio Kišida tento program od ledna 2024 rozšiřuje a Nomura v této souvislosti uvádí na trh nové produkty osvobozené od daně. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Posílení individuálních investic je v nadcházejících letech pro zemi obzvláště důležité, neboť japonská generace babyboomerů, která drží většinu bohatství, předává postupně svůj majetek mladší generaci. Pro Nomuru je to šance, jak zajistit, aby finanční prostředky jejích retailových klientů většinou starších šedesáti let směřovaly zpět do investic, a nikoli do hotovosti nebo státní pokladny prostřednictvím dědické daně.

