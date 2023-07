Oceán není kanalizace. Hongkong chce zakázat dovoz mořských plodů z Japonska

Hongkongské ministerstvo pro životní prostředí a ekologii minulý týden uvedlo, že zákaz se dotkne všech živých, mražených, chlazených a sušených produktů, případně produktů uchovávaných jiným způsobem. Má se vztahovat také na mořskou sůl či mořské řasy. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Japonská elektrárenská společnost TEPCO se připravuje vypustit do Tichého oceánu více než milion metrů krychlových radioaktivní vody. Ta se má před vypuštěním do oceánu naředit. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) po dvouletém přezkumu uvedla, že vypouštění této kontaminované vody je v souladu s celosvětovými standardy a že bude mít zanedbatelný radiologický dopad na lidi a životní prostředí.

Hongkongská vláda ale dospěla k jinému závěru. Podle ní není možné zaručit, že systém čistění vody společností TEPCO bude úspěšně fungovat po celou dobu vypouštění, které bude trvat desítky let. „Pokud mají japonské úřady dostatečnou důvěru v nakládání s odpadními vodami, měly by namísto vypouštění vody do oceánu hledat její vhodné domácí využití,“ uvedl Hongkong.

Jsme připraveni, zní z Hongkongu

Japonské jídlo je v Hongkongu velice oblíbené, nachází se tam více než 2 000 japonských restaurací, píše portál CNN. V roce 2022 dovezl z Japonska mořské plody v hodnotě 75,5 miliardy jenů (11,5 miliardy Kč).

Majitel michelinské restaurace Godenya se sídlem v Hongkongu již zmínil, že dotčené ingredience tvoří asi deset procent dovozu restaurace, hledá už za ně náhradu. „Naši členové jsou znepokojeni, na potenciální zákaz se připravují a mnozí budou hledat nové dodavatele,“ prohlásil výkonný ředitel asociace japonských restaurací v Hongkongu Dennis Wu.

Podnikatelé se také podle něj obávají ztráty důvěry zákazníků. „Zatím jídla neodmítají, ale už naznačili, že jakmile japonská vláda vypustí fukušimskou vodu, přestanou na určitou dobu japonské mořské plody konzumovat,“ doplnil Wu pro agenturu Bloomberg.

„Nechte lidi, ať se rozhodnou, jak chtějí. My s nimi ale souhlasit nebudeme, protože voda kontaminována nebude,“ uzavřel generální ředitel MAAE Rafael Grossi.