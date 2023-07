Oceány mění svou barvu, zjistili vědci. Mohou za to klimatické změny

Nejvíce postiženy jsou podle nich oblasti vod poblíž rovníku v nízkých zeměpisných šířkách. Přesný vzorec, který by popisoval celou plochu oceánu, není ale zatím známý. „Statistiky ukazují na trend, který nám říká, že se barva mění, ale moc už neřekne, jak se mění,“ vysvětluje Stephanie Dutkiewiczová, vědkyně na prestižním MIT a spoluautorka studie, informuje Bloomberg.„Ačkoli některé rovníkové oblasti naznačují posun k zelené barvě, určitě to není jediný ukazatel,“ doplňuje.

Barva oceánu závisí na tom, co se děje v jeho nejsvrchnější vrstvě. Čím více obsahuje fytoplanktonu, tedy hlavně zelené řasy a sinice, tím je barva zelenější. Zelenání pramení ze změn v planktonních společenstvech, které jsou základem potravinového řetězce. Plankton navíc hraje významnou roli při pohlcování oxidu uhličitého a produkci kyslíku.

Problémem je nerovnováha

„Taková nerovnováha se časem jen zhorší, pokud se oceány budou dále zahřívat,“ citovala CNN Dutkiewiczová. Věří, že změny jsou důsledkem lidmi vyvolané klimatické krize.

Aqua je jméno umělé družice, která planetu obíhá od roku 2002. Je součástí mise NASA, která si klade za cíl pozorovat koloběh vody na Zemi.

Mořská hladina se zdá člověku modrá díky vlnovým délkám, ve skutečnosti je ale i zelená a červená. Právě díky satelitu Aqua, který rozpozná i jemné nuance oku neviditelné, mohli vědci odstíny barev detailně prozkoumat.

„Vidíme zde další důkaz, jak moc lidská činnost ovlivňuje život na Zemi,“ poznamenává doktor Cael, spoluautor studie z britského Národního oceánografického centra. Sám rovněž vinní globální oteplování, a to hlavně spalování fosilních paliv.

Cael se svým týmem zjišťoval, jak se barva mění v nejprve v průběhu roku v různých regionech a poté ve sledu dvaceti let. Vyloučil také, že by šlo jen o přirozený vývoj oceánu. Také Dutkiewiczová z amerického MIT již v minulosti prováděla simulace, které již několik let prozrazovaly, že k těmto změnám dojde. „Skutečnost, že se to děje nyní, není překvapivá, ale děsivá,“ konstatovala.

Odborníci bijí na poplach dlouhodobě. Lední medvědi například mohou z planety zmizet úplně, pokud bude oteplování pokračovat ve stejném tempu jako doposud, varuje studie z roku 2020.

Jiná vědecká studie zjistila, že polovina korálových útesů na světě, které jsou domovem obrovského množství živočichů, už vzala za své. Korály přitom vytváří podmínky pro život asi čtvrtině známých mořských druhů nebo také chrání zalidněná pobřeží před bouřemi z oceánu. Důvodem je opět zvyšování teploty vody a okyselování oceánu.