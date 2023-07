Nevíme, co s námi bude dál. Katalánské podnikatele trápí rekordní sucho

Katalánský živnostník Albert Pladevall stojí už léta v čele malé firmy, která se věnuje půjčování kajaků. Nyní není voda, na které by zákazníci jezdili. „Ve městech se možná dopadů sucha obávají, voda z kohoutku jim ale teče,“ uvedl muž pro agenturu Bloomberg s tím, že jeho podnikání je do budoucna velmi nejisté.

Mnohé hotely ještě donedávna čerpaly vodu přímo z katalánské přehrady, nyní jsou ale závislé na alternativních dodávkách. S problémy se potýkají i zemědělci. Rafel Rodenas patří mezi malou skupinu španělských chovatelů, kteří v minulosti získali oprávnění k produkci masa, které míří do prvotřídních španělských restaurací, z nichž mnohé se mohou pyšnit i michelinskými hvězdami.

Aby si ale do budoucna udržel tuto certifikaci, musí plnit nejrůznější podmínky. Jedna taková hovoří třeba o tom, že každá z jeho 170 krav a oba jeho býci musí denně vypít minimálně 70 až 100 litrů vody. Musí se zároveň pást na trávě bez pesticidů a bez dostatečného množství vody to půjde do budoucna jen těžko. „Kvůli nedostatku vody v krajině se nemohou pole a louky dostatečně dobře a rychle obnovovat,“ upřesňuje zemědělec.

Ve španělské vesnici L’Espluga de Francolí nemají obyvatelé během noci přístup ani k pitné kohoutkové vodě. Restauratéři jako Joana Pérezová ji tak museli nahradit vodou balenou, což přineslo mnohé komplikace. „Je to dražší, ale nic jiného nám momentálně vlastně nezbývá,“ uvedla.

Nejhorší za 500 let

Celá Evropa momentálně prožívá jedno z nejsušších období za posledních 500 let. S velkými klimatickými změnami se potýkají zvláště ve Španělsku, na které globální oteplování dopadá více než na Evropu jako celek. Současná situace je kritická právě v Katalánsku.

„Koncem května a počátkem června jsme měli radost z dešťů. Pomohly našemu zemědělství a snížily riziko vzniku ničivých požárů. Nebyly ale takové, aby výrazněji zmírnily asi 34 měsíců trvající sucho,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Sarai Sarroca, ředitel katalánské meteorologické agentury.

Některé restaurace tak stále častěji uvažují o alternativách. Oblíbený bar Dal Casal v katalánské Solsoně si nechal už před několika lety zhotovit náhradní nádrž na vodu o objemu 1 500 litrů. Dříve ji podnik využíval jen párkrát do roka při mimořádných situacích, nyní by se ale bez ní obešel jen těžko. Denně tam totiž od osmé hodiny ranní do jedné hodiny v noci připravují stovky jídel i nápojů.

„I když máme náhradní řešení, zůstáváme ve spotřebě vody ukáznění. I tak se nám letos už dvakrát stalo, že voda v náhradní nádrži došla. Nemohli jsme ani umýt špinavé nádobí,“ řekl pro Bloomberg majitel baru Enric Solé.

Ačkoliv jsou obyvatelé Barcelony a blízkého okolí na nedostatek vody z minulosti už celkem zvyklí, snaží se katalánské úřady i tak nastalou situaci řešit.

Pro asi 500 katalánských obcí proto momentálně platí stav nouze. To v praxi znamená, že okrasné veřejné fontány jsou uvedeny mimo provoz, není možné napouštět bazény a platí zákaz používání pitné vody k čištění ulic.

„Další roky rekordních veder a sucha by byly katastrofou. Je to však něco, co v době silných klimatických změn nemůžeme vyloučit,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg meteorolog Sarroca.