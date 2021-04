Japonci radioaktivní vodu z Fukušimy do moře vypustí, ochráncům navzdory

Japonská vláda se v úterý rozhodla, že začne do dvou let vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukušima. Oznámil to premiér Jošihide Suga. Podle úřadů nebude mít krok negativní dopady na životní prostředí. S rozhodnutím nesouhlasí některé nevládní organizace, sousední země či místní rybáři.