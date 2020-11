Příliš sexy nákupy. Televize stáhla pořad kvůli radám, jak vypadat svůdně

Scéna z pořadu vyobrazovala mladou dívku v krátkých kraťasech a na jehlových podpatcích, která učí ženy, jak nakupovat a být u toho přitažlivá. Zákaznicím radí, aby pořádně prohýbaly záda, když se natahují pro zboží v horních regálech, a nebo jak se správně smyslně sklánět v případě, že jim nějaké zboží spadne na zem.

Podle ředitele televize Fabrizia Saliniho totiž televizní show Detto Fatto, ve které se scéna objevila, podporuje nezdravé stereotypy a je potřeba to brát extrémně vážně.

„Momentálně vše vyšetřujeme a řešíme budoucnost tohoto pořadu,“ dodává ředitel. Další díl podle italských médii zatím televize nebude vysílat.

Kritika nepřišla pouze od vedení televize, ale i od diváků, kteří incident probírali na sociálních sítích. Podle režiséra pořadu Ludovica Di Meo je ale celá show určená především k pobavení a nemá ambice nijak edukovat či poučovat veřejnost.

„Byla to chyba a všem se za to moc omlouváme. Nebyl tam žádný záměr urazit či předhazovat žádné ženské stereotypy. Šlo o ironii, nevěděli jsme, že to může někoho urazit. Doufáme, že televize celou kauzu řádně prošetří a rozhodne o další budoucnosti pořadu,“ omluvil se režisér.