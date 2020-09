Reklama SPD uráží mé děti, autobus s ní nechci, prosadil si řidič

Předvolební plakát kandidáta do Senátu Tomáše Anderleho (SPD) vyvolal v Dopravním podniku města Brna (DPMB) rozruch. Dlouholetý řidič Josef Prokeš se proti reklamě ohradil s tím, že jej uráží. A vůz, na němž bude tato reklama, odmítá řídit.

Reklamní slogan, u nějž jsou vyfoceni předseda hnutí Tomio Okamura a kandidát do Senátu Anderle, hlásá: „Zdravé školství bez inkluze. Pošlete SPD do Senátu“.

Prokeše slogan pobouřil, protože sám má dvě autistické děti, z nichž jedno díky inkluzi našlo místo ve školní třídě. „Dispečink jsem informoval, že slogan považuji za útok na moje vlastní děti, konkrétně na moji dceru, která začne už čtvrtým rokem výuku na běžné škole díky úspěšné inkluzi, a to jako vysokofunkční autista,“ uvedl Prokeš.

Vůz s reklamou odmítl řídit ještě dřív, než mu vůbec stihl být přidělen.

„Nehodlám se spolupodílet, spoluplivat a urážet děti v inkluzi. Dávám vám proto na vědomí svůj kategorický nesouhlas s daným sloganem a informuji vás, že odmítám s takovým vozem jet,“ napsal Prokeš do interní komunikace DPMB.

Přimluvila se primátorka

Podle jeho slov jej následně dopravní podnik kontaktoval s tím, že vše je v souladu se zákonem. S prosbou o pomoc se proto Prokeš obrátil i na primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Město je totiž jediným vlastníkem akcií podniku.

„Prosím o pomoc. (...) Dopravní podnik mi telefonicky odpověděl, že slogan je v souladu se zákonem, že zadavatelem je samo město, nic odstraňovat nehodlají a já budu mít neomluvenou absenci, pokud s takovým vozem odmítnu jet. Zvažuji svoji výpověď. Připadal bych si jako člověk mlčky souhlasící se segregací svých dětí,“ psal Prokeš primátorce.

A vyplatilo se. „Ověřila jsem si u Dopravního podniku města Brna, že se nejedná o slogan v rámci kampaně města, ale opravdu o předvolební reklamu SPD. Domluvila jsem se s generálním ředitelem Milošem Havránkem, že pan Prokeš nebude jezdit s autobusy, na kterých je daný slogan zveřejněn,“ sdělila Vaňková.

Na sociálních sítích později Prokeš uvedl, že se mu ozvali lidé z vedení podniku znovu. „Pan (Jan) Seitl (provozní ředitel, pozn. red.) mi volal, že DPMB bude přes svoji marketingovou sekci jednat s reklamní společností o nápravě a nastavení limitů reklamy v našich vozech. Díky,“ napsal pod původní příspěvek Prokeš.

Ocenil rovněž přímluvu primátorky, bez níž by se podle něj celá věc nikam neposunula, protože nižší management DPMB si pouze přehazoval odpovědnost mezi sebou a nechtěl nic řešit. „Snad jsem dal dobrý impulz k tomu, aby se změnil přístup k reklamě na vozech MHD,“ poznamenal Prokeš pro iDNES.cz.

„Na mé reklamě není nic urážlivého“

Podle Seitla se nakonec celá situace vyřešila ke spokojenosti všech.

„Zmiňovaný slogan je předvolební kampaní politického hnutí SPD - Svoboda a přímá demokracie. Toto politické hnutí si na základě řádné smlouvy pronajalo reklamní plochy, nabízené DPMB, pro svou předvolební kampaň. Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy a DPMB není oprávněn obsah reklamy jakkoliv měnit. Řidiči byla tato skutečnost vysvětlena a celou situaci s ním jeho nadřízení vyřešili k oboustranné spokojenosti,“ uvedl Seitl.



Sám Anderle na své reklamě na vozech brněnské hromadné dopravy nevidí nic špatného.

„Stále si trvám na svém, že inkluze je pro české školství škodlivá. Daňové poplatníky stojí peníze a za mě je cestou speciální školství. Nemyslím si, že by náš slogan a naše reklama byla urážlivá. Klidně si s panem řidičem sednu na kávu a můžeme si o tom popovídat,“ sdělil Anderle, který sám brněnskou střední speciální školu vede.



„Já jsem si reklamu zaplatil a využil jsem tak svého práva. Řidič musí akceptovat pokyny svého zaměstnavatele. Dopravní podnik by podle mě měl za takové chování udělit sankci. Opakuji, že na reklamě není nic urážlivého, proto ani nevidím důvod, proč by mi neměla být propříště znovu uznaná,“ doplnil brněnský kandidát SPD do Senátu.