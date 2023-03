Umělé maso nebude. Italský návrh zákona zakazuje jeho výrobu i prodej

„Jsme hrdí na to, že jako první národ na světě tuto dekadenci zastavíme,“ prohlásila italská zákonodárkyně Augusta Montaruliová, která se hlásí ke stejné straně jako premiérka Giorgia Meloniová.

Návrh zákona vychází podle ministra pro zdravotnictví z principu předběžné opatrnosti. Ministr zdravotnictví Orazio Schillaci totiž na úterní tiskové konferenci uvedl, že prozatím neexistuje žádná vědecké studie, která se účinky syntetických potravin podrobně zaobírá. „Chceme chránit zdraví našich občanů a zachovat dědictví našeho národa i jeho zemědělsko-potravinářskou kulturu, která je léta postavená na středomořské stravě,“ uvedl italský ministr.

Umělé maso vzniká pomocí kultivace živočišných buněk. Na počátku 21. století došlo k jeho popularizaci hlavně z důvodu menší zátěže na životní prostředí. Někteří jej vnímají jako zdravější, udržitelnější a etičtější alternativu k zvířecímu masu.

Zatímco rostlinné alternativy k masu jsou po celém světě již běžně dostupné, uměle produkované maso má před sebou ještě poměrně dlouhou cestu, než se dostane na pulty supermarketů. Většina firem totiž čeká na povolení regulačních orgánů a z pohledu celého světa zatím jen Singapur povolil prodej kultivovaného kuřecího masa. Ve Spojených státech amerických částečně překonaly regulační překážky první dvě firmy.

„Tento krok staví Itálii do rozporu se zbytkem Evropy. Ostatní vlády se totiž na výhody kultivovaného masa snaží naopak zaměřovat,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Alice Ravescroftová z organizace Food Institute Europe, která působí právě v odvětví alternativních bílkovin s tím, že Nizozemsko, Španělsko nebo Velká Británie se naopak toto odvětví rozhodli v posledních letech finančně podporovat.

Případné porušení pravidel takto znějícího italského zákona o zákazu prodeje a výroby kultivovaného masa by mohlo vést k udělení pokuty až ve výši 60 tisíc euro, což je v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Takové podniky by mohly být v krajním případě ze strany veřejné moci i uzavřeny a mohly by ztratit právo na získání veřejné podpory, a to až na tři roky.

Vláda v Římě se dlouhodobě snaží chránit místní výrobce před technologickými inovacemi a přejmenovala tamější ministerstvo zemědělství na „ministerstvo pro zemědělství a potravinovou suverenitu“. Tamní zemědělská lobby nový poslanecký návrh ocenila a dodala, že ochrana je vzhledem k očekávaným útokům ze strany nadnárodních společností nutná.