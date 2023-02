Inflace zdražila životní sny. Splníme si je tak jako tak, zní heslo mnohých

Šestatřicetiletý Izraelec Eytan Morgenstern, odborník na vztahy s veřejností, má nyní příležitost odškrtnout si další položku ze svého bucket listu. Rád by viděl naživo hrát kapelu Metallica. Má to ale jeden háček. Do Jeruzaléma, kde muž žije, kapela nepřijede. Proto zvažuje, že se na ni 17. května vypraví až do Paříže.

Počítá s tím, že splnění tohoto snu ho bude stát asi 1 700 dolarů (v přepočtu téměř 38 tisíc korun). „To je ale dost vysoká cena,“ podotýká si Morgenstern. „Ale je to moje zdaleka nejoblíbenější kapela, která mě inspirovala k tomu, abych sám vzal do ruky kytaru. Doufám, že se mi do té doby podaří našetřit dostatek peněz,“ svěřil se agentuře Reuters.

S podobným problémem se nepotýká zdaleka jen on. Sepsání seznamu životních snů je trendem už delší dobu, cenovky za jednotlivé položky ale vystřelily vzhůru stejně jako všechno ostatní. Splnit si svůj sen z bucket listu je tak pro mnohé stále nákladnější.

Kolik už je příliš?

„Většině lidí ostatní radí, ať si nekupují lístky na Beyoncé, nejezdí na dovolenou snů, ať sraději šetří, dokud jim nebude 95 let,“ říká Ramit Sethi, autor knižních bestsellerů a moderátor podcastu I Will Teach You To Be Rich (Naučím vás být bohatým). „Ale já tomu nevěřím. Je třeba utráceli za věci, které máte rádi,“ radí Sethi.

Bucket List Podstatné jméno, které v angličtině značí seznam věcí, které by chtěl člověk udělat, než zemře. Výraz pochází z úsloví v angličtině to Kick the Bucket (doslovně nakopnout kbelík) ve významu zemřít.

Podle průzkumu společnosti Provision Living je průměrná maximální částka, se kterou jsou lidé ochotní se rozloučit, aby si splnili svůj dávný sen, 3 081 dolarů, v přepočtu přes 68 tisíc korun. Necelých šedesát procent lidí dále uvádí, že právě finance jsou důvodem, proč si své sny nemohou splnit.

Experti ale varují před tím, aby lidé na své sny obětovali například spoření na důchod nebo si půjčovali. Ke splnění položek bucket listu by měla vést cesta přes speciální účet, kam si člověk bude pravidelně odkládat.

Radosti, které nic nestojí

Přední místo na většině bucket listů patří cestování. Nezřídka se na něm ale vyskytují i položky, které nemusí vyjít na tisíce. Když se totiž na obsah seznamu přání ptali vědci ze Stanfordu v rámci svého výzkumného projektu, mezi další nejčastější odpovědi patřilo splnění osobního cíle (78,3 procenta lidí), trávení kvalitního času s přáteli a rodinou (16,7 procenta) a dosažení finanční stability (16,1 procenta).

Také finanční poradkyně Marguerita Chengová z města Potomac v americkém Marylandu pomáhá svým klientům s plněním položek na jejich seznamech. Často najde cestu, jak náklady zcela minimalizovat. „Cílem jednoho z mých klientů bylo zahrát si na co nejvíce hřištích profesinální golfové túry. On a jeho manželka to nakonec uskutečnili díky dobrovolné práci pro PGA,“ říká Chengová.

Jiný klient chtěl důkladně prozkoumat Karibik, Střední i Latinskou Ameriku i Afriku. „Protože je to lékárník v důchodu, účastnil se dobrovolně zdravotnických misí,“ dodává Chengová.

Podle Morgensterna, který se chystá na cestu do Paříže, aby viděl svou oblíbenou kapelu, je důležité si své sny plnit. „Život může být těžký, takže si myslím, že je důležité zažít úžasné věci, které si budete pamatovat,“ říká muž. „Pandemie nás naučila neodkládat věci, protože nikdy nevíme, co přinese zítřek,“ dodává.