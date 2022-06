Pokles inflace na obzoru? Zlevňují čipy, hnojiva i kontejnerová přeprava

Třeba cena čipů je v současné chvíli na polovině svého maxima z roku 2018 a o čtrnáct procent nižší než v polovině minulého roku. Oproti loňskému září se snížily i ceny za přepravu kontejnerů po moři, a to až o 26 procent. Data tak mohou napovídat, že konečné ceny pro spotřebitele by se tak u celé řady výrobků už nemusely v horizontu několika měsíců příliš zvyšovat.

Pozitivní změny hlásí i sektor hnojiv. Ta se v Severní Americe v květnu letošního roku prodávala až o 24 procent levněji oproti březnu roku 2021, což je důležité třeba pro výrobu potravin.

Ekonomové se ve svých predikcích ve většině domnívají, že inflace by měla dosahovat svého vrcholu v příštích týdnech. Poté by se již mělo její tempo postupně snižovat. Usilují o to i centrální bankéři, kteří téměř po celém světě začali citelně navyšovat úrokové sazby.

„Přestože inflace v některých částech světa ještě nedosáhla svého vrcholu, objevují se přinejmenším určité náznaky, že možná nejsme tak daleko od toho, aby se meziroční míra inflace začala konečně snižovat,“ řekl Bloombergu analytik Khoon Goh z bankovní společnosti Australia & New Zealand Banking Group.

Třeba čínské ceny výrobců dosáhly svého vrcholu na konci roku 2021 a nyní už také začínají postupně klesat. Ekonomové předpokládají, že za květen tyto ceny vzrostly o asi 6,5 procenta oproti předchozímu roku. Ve srovnání s dubnovými hodnotami je to skoro o 1,5 procentního bodu méně.

„To je slibný vývoj pro zmírnění inflace v dalších měsících. Přispějí tomu i nižší sazby za kontejnerovou přepravu a zlepšující se dodací lhůty,“ dodal Khoon Goh.