Lidi nezajímá, kdo za to může, ale co s tím vláda udělá, říká exministr Pilip

Úřednické odbory vyhlásily od čtvrtka stávkovou pohotovost. Bývalý ministr financí ve vládě Václava Klause Ivan Pilip v pořadu 360° na CNN Prima NEWS řekl, že to může souviset i s tím, že předseda odborů Josef Středula kandiduje na prezidenta. „Napětí v ekonomice roste, vláda by měla víc dát najevo, že to chce řešit,“ dodal Pilip.

Podle bývalého ministra financí ve vládě Bohuslava Sobotky Ivana Pilného hraje roli plošné přidávání. „Vracíme se k tomu, že bez ohledu na to, jak kdo pracuje, dostane přidáno. Proměnili jsme se v nárokovou společnost, něco se stane a voláme po plošných opatřeních,“ podotkl Pilný.

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se ceny oproti minulému roku zvedly o šestnáct procent. „Vláda by měla vysvětlovat a opakovat, že ta situace není vinou její politiky. Je to mezinárodní situace, za to může agresivní válka Ruska. Až to ale na lidi začne více dopadat, budou chtít slyšet, že to vláda bude řešit,“ sdělil Pilip.

Česká republika zažívá nyní nejhorší pád životní úrovně v historii. „Pokračuje rozvrat veřejných financí, který nastal kvůli populistické politice předchozí vlády. I současná vláda, která kritizovala plošná opatření, je sama začíná zavádět,“ řekl Pilný. Podotkl, že vysoká inflace není způsobena jen válkou na Ukrajině, ale celou řadou opatření, která se měla udělat, ale neudělala se.

„Podíl minulé vlády na inflaci je značný. Každá nová vláda ale musí počítat s tím, že na to za pár měsíců lidé přestanou slyšet a bude je zajímat, co s tím hodlá dělat nová vláda, a ne kdo za to může,“ sdělil Pilip.

Podle něj by podpora měla být cílená. „Vláda by se měla pokusit navýšit dávky nejvíce postiženým lidem. Současný propad je ale tak velký, že zasahuje nižší střední až střední třídu, která na žádnou dávku nedosáhne. Nestačí tedy pouze zvýšit ty existující, ale je třeba hledat nové nástroje,“ zdůraznil Pilip.