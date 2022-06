Vysoká inflace rozdráždila politiky, vláda a opozice se dohadují

Současný premiér Petr Fiala rozporuje, že by vláda nekonala. Vláda podle něj postupuje proti inflaci a růstu cen aktivně, její možnosti jsou ale omezené kvůli rozhazovačné politice minulé vlády, která zanechala veřejné finance v rozvratu.

To odmítá šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Vysoká míra inflace je podle něj způsobena externími vlivy. Vládě by doporučil plošně pomoci lidem, zejména u vysokých cen energií.

Podle Fialy se nové vládě podařilo sestavit úsporný rozpočet, přesto na pomoc občanům uvolnila zhruba 100 miliard korun. „Kromě rozšířené možnosti čerpání příspěvku na bydlení, snížení spotřební daně na pohonné hmoty nebo mimořádného příspěvku 5000 Kč na dítě připravujeme například úsporný energetický tarif, abychom domácnostem pomohli s růstem cen energií,“ poznamenal premiér.

Babiš naopak dosavadní pomoc kritizuje, například k mimořádnému příspěvku 5000 korun včera na Twitteru napsal, že tato dávka vyplácená na každé dítě je příliš malá a dorazí příliš pozdě. Jak hnutí ANO prezentovalo zhruba před týdnem, rodiny by podle nich měly tento příspěvek dostávat každý měsíc do konce roku a vztahovat by se dle Babiše měl i na studující do 26 let.

Do diskuze si dnes na Twitteru přisadil i ministr financí Zbyněk Stanjura. Vláda podle něj může v boji proti inflaci kromě adresné a úsporné pomoci lidem postiženým růstem cen také zasáhnout tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje. Vysoká inflace je podle Stanjury realitou, s níž se bude muset vypořádat obměněná bankovní rada České národní banky.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová vládu obviňuje z nečinnosti. „Tady už končí legrace. Vláda svojí nečinností způsobila akceleraci pádivé inflace. Množství lidí zažívá dokonce vyšší než oficiální inflaci, která je dnes 16 procent,“ uvedla na svém twitterovém profilu. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO všechny okolní země bojují proti drahotě, zatímco v ČR se neděje nic.

Alena Schillerová @alenaschillerov Ceny potravin nadále raketově rostou. Cena mouky vzrostla o 64,6 % (v dubnu 52,3 %), mléko na 42,1 % (v dubnu 31,3 %) a másla na 51,9 % (v dubnu 31,6 %). Státy EU dávno pomáhají snižováním DPH a zastropováním cen. Jen @ZNekula čeká, až skončí válka. Že to nechápete? To nikdo. oblíbit odpovědět

Na Schillerovou zareagoval ekonomický odborník vládní ODS Jan Skopeček, taktéž místopředseda Sněmovny. Ten považuje, vzhledem k vysoké míře inflace, za důležité ukotvit inflační očekávání a realizovat restriktivní měnovou i fiskální politiku. „Rozumím tomu tak, že podle Vás s rekordní inflací nemá bojovat ČNB, ale ministr zemědělství Zdeněk Nekula?“ tázal se bývalé ministryně financí na Twitteru.

Podle Skopečka firmy vidí, že spotřebitelé stále akceptují vyšší ceny a nereaguji výraznějším snížením spotřeby. „Sami spotřebitelé, kteří v době covidu tvořili rekordní úspory v bankách, zase utrácejí s úvahou, že v dalších měsících budou ceny ještě vyšší. To navíc povede z jejich strany k tlaku na růst mezd, což muže roztočit mzdovou a inflační spirálu,“ sdělil Skopeček.

Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka musí vládní kabinet uvolnit trh práce a okamžitě udělat plošná opatření pro ztlumení cen energií a pohonných hmot. „Je patrné, že vláda od začátku roku situaci hrubě podcenila. Žila mylně v předvolební rétorice a vsadila v inflaci na kartu ČNB, která vsadila na poptávkovou inflaci a zvyšování úroků, navzdory varování řady ekonomů, že jde o inflaci nákladovou,“ napsal ČTK.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Toto by neměli číst podnikatelé. Německo si vyjednalo v EU podporu pro podnikatele 271 mld. Kč pro firmy zasažené dopady války na Ukrajině. Česká vláda jako vždy neudělala nic. Asi jim nedochází, že i tím znevýhodňuje české firmy na evropském trhu. oblíbit odpovědět

Květnová meziroční inflace byla o 1,1 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB v nové prognóze. Důvodem jsou mimo jiné ceny pohonných hmot. Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta. Na druhé straně pomyslného inflačního žebříčku je Lichtenštejnsko a Švýcarsko s inflací 2,5 procenta, respektive 2,9 procenta, a Faerské ostrovy s mírou inflace 4,4 procenta. Pobaltské státy mají inflaci mezi 15 až 20 procenty, v Německu je 8,7 procenta, v Rakousku 8,1 procenta a na Slovensku 11,8 procenta.