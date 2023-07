Druhý Titanik. Největší výletní loď světa Ikona moří čelí posměškům

Loď s 20 palubami bude mít více než 20 restaurací a 15 barů, sedm bazénů, devět vířivek a šest tobogánů, minigolf i horolezeckou stěnu. Pojme 5 610 hostů, o které se bude starat asi 2 350 členů posádky. RCI tvrdí, že plavidlo „s největším akvaparkem na moři“ zcela změní podobu výletních plaveb.

První záběry lodi, která se nyní testuje, vzbudily na sociálních sítích smíšené reakce upozornil britský list The Independent

Někteří vyjádřili zděšení a plavidlo označili za „monstrózní“. „Pokud jde o představy pekla, tohle je ta nejpekelnější,“ napsal jeden člověk na Twitteru v reakci na snímek lodi.

„Je mi líto, ale tohle je noční můra,“ uvedl další. „Největší monstrózní výletní loď na světě, Icon of the Seas. Maximální kapacita 7 600 lidí, 20 palub, pětkrát větší než Titanic. To vůbec nevypadá pohodově,“ napsal jiný uživatel. Někteří vizualizace lodi přirovnali k filmům ze studia Pixar.

Mnozí také odkázali na zaoceánský parník Titanic, který je od svého ztroskotání v roce 1912 na dně Atlantského oceánu v hloubce kolem 3 800 metrů.

„Netflix si zajistil práva na Titanic 2: Icon of the Seas,“ napsal jeden uživatel. „Myslím, že jsem ten film už viděl a Jackovi se nelíbil konec,“ poznamenal další s odkazem na kultovní film z roku 1997.

Navzdory kritice je však o plavby velký zájem. Loni v říjnu, kdy byly spuštěny rezervace, RCI hlásila nejvíce rezervací za jediný den ve své 53leté historii.