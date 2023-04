Klenot italské Riviéry bude trestat turisty za dlouhé otálení na místě

Dvě „červené zóny“ mají zabránit tlačenici na místech, kde se návštěvníci zastavují, aby si pořídili selfie a kde dochází ke strkanicím s organizovanými turistickými skupinami a cestujícími, kteří čekají na návrat na své výletní lodě, uvedl portál The Times.

Starosta Matteo Viacava tvrdí, že zákaz dlouhého zdržování se na těchto místech byl nezbytný k ukončení „anarchistického chaosu“, který by mohl být nebezpečný například tím, že bude bránit přístupu záchranným službám. Neobvyklý zákaz bude platit do 15. října a platí od rána do 18:00. Každý, kdo se proviní jeho porušením, bude potrestán pokutou až do výše 275 eur (6 500 Kč).

Starosta trvá na tom, že vznik červených zón nepovede k omezení přístupu turistů do Portofina. „Cílem není učinit město ještě více exkluzivním, ale umožnit každému, aby si jeho krásu užil,“ řekl. A odmítá i obavy, že by při udílení pokut mohlo dojít k zvýhodňování VIP turistů a celebrit, které město rádi navštěvují. „Portofino není něčí majetek, patří všem,“ řekl. „Každý to musí respektovat.“