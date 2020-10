Hongkong modernizuje hotely lásky, párům nabízí těžko dostupné soukromí

Nedaleko přístavu Victoria byli dva vysokoškolští studenti vzrušení a trochu nervózní, když se těsně před rozbřeskem zastavili před starou budovou s neonovým nápisem.

Jejich známost byla ještě velmi čerstvá - chodili spolu jen dva týdny, ale když si pak celou noc povídali, dvacetiletá Waddy a o tři roky starší Moomoo se ještě nechtěli rozejít.



A protože stejně jako většina mladých obyvatel Hongkongu oba bydleli u rodičů, nemohli jít domů, pokud chtěli trochu soukromí, píše BBC. Jejich řešením bylo jít do jednoho z hongkongských hodinových hotelů.

Tyto „hotýlky lásky“ získaly popularitu v Japonsku a v Hongkongu se začaly objevovat v 60. letech. V současnosti je ve městě asi tři sta hodinových hotelů, které sahají od trochu ošuntělých až po diskrétní a decentní. V jednom z nejhustěji zalidněných měst na světě poskytují tyto hotely něco, co je v Hongkongu těžko k mání - dostupné soukromí.

Manželské páry o víkendech hledají soukromí

Šedesátiletá paní Cheng provozuje hotel lásky už více než dvacet let. Její podnik s osmnácti pokoji stojí v Mongkoku, nejrušnější obchodní čtvrti. A potvrzuje, že pro mnoho místních obyvatel je nedostatek domácího prostoru trvalým problémem.

„Část zákazníků tvoří manželské páry, které sem chodí, aby měly o víkendu trochu soukromí, když je doma příliš těsno,“ řekla Cheng. I když tradiční hodinové hotely nejsou v Hongkongu nijak novým fenoménem, mladí lidé v nich nacházejí zálibu z důvodů sahajících i mimo rámec milostných schůzek.

V poslední době se začal objevovat nový druh hodinových hotelů, které je možné si zamluvit předem, ubytovat se s pomocí aplikace - a užít si takové pokojové služby, jako televizní vysílání nebo počítačové hry.

Když Waddy a Moomoo poprvé navštívili hodinový hotel, na tuto praktiku si rychle zvykli a začali služby podobných podniků využívat nejdříve jednou týdně, pak dvakrát a nyní většinou třikrát za týden. A to jim vnuklo nápad začít na sociálních sítích hodnotit jak hodinové hotely, tak i tradiční ubytovací zařízení.

„Zatím jsme zhodnotili více než devadesát hotelů ve městě,“ uvádějí na své stránce, kterou sleduje více než 20 tisíc příznivců. Obliba jejich hodnocení není nijak překvapivá. Devět z deseti mladých lidí ve věku od 15 do 24 let, a šest z deseti ve věkové skupině 25 až 34 let, stále žije s rodiči, jak vyplývá z vládních statistik z roku 2019.

Koupě bytu je nereálná

Mladí lidé si stěžují, že ve městě není dostatek prostoru k bydlení. Hongkong je na chvostě žebříčku více než 300 městských oblastí v osmi zemích coby město s nejméně dostupným bydlením. Mladí lidé s průměrným příjmem musejí šetřit desítky let, aby vydělali dost na to, aby si mohli dovolit vlastní byt.

„Chtěli bychom si koupit byt, ale nepřipadá nám to reálné,“ říká Moomoo. „Ceny nemovitostí jsou příliš vysoké. Budeme dál bydlet u rodičů. A i když našetříme dost na splátku předem, budeme muset ještě spoustu let platit hypotéku.“

Jakékoli intimnosti v domech, kde mladé páry dělí od rodičů jen tenké zdi, jsou velmi ožehavou záležitostí. Průzkum místní nevládní skupiny Sticky-Rice v roce 2018 zjistil, že více než 70 procent obyvatel Hongkongu těžko hledá místo, kde by se mohli oddávat sexu, a většina z nich navštěvuje až pětkrát měsíčně hodinové hotely.

Ovšem ve městě, kde žije více než 7,5 milionu lidí, nemívají často klasické hotýlky lásky volné pokoje.

Mladí lidé, kteří se rozhodnou impulzivně zajít do hodinového hotelu, mají často problém udržet návštěvu v mezích diskrétnosti - zvlášť když musejí celé hodiny čekat ve frontě, kde hrozí, že narazí na někoho známého.

Proto se zvyšuje obliba takzvaných samoobslužných hodinových hotelů, kde si hosté mohou rezervovat pokoj on-line, zaplatit za něj převodem a obratem dostanou vstupní kód, který jim otevře dveře. Jejich návštěva tak může zůstat zcela soukromá, protože se nepotkají ani s obsluhou recepce, ani s jinými hosty.