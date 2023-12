Chceme víc soukromí, tlačí na firmy zaměstnanci po návratu z home office

„Zaměstnanci rychle zjistili, že videohovory, které slyší z jedné i druhé strany kanceláře jsou značně rušivé,“ popsal pro agenturu Bloomberg nevýhody otevřených kancelářských prostor Jon Race, ředitel londýnské firmy MCM. Ta se na kancelářské prostředí specializuje a její zkušenosti ukazují, že současná realita klade mnohem větší důraz na soukromí. Moderní kancelář tak musí plnit dva protichůdné požadavky. Dát zaměstnancům prostor pro často hlučné osobní schůzky a zároveň jim zajistit i místo, kde se mohou v klidu na práci intenzivně soustředit.

Řešení našel Jon Race v modulárních konstrukcích, v nichž se zaměstnanci mohou podle potřeby uzavřít a které se zároveň dají podle potřeby upravit. Dalším z řešení, která nabírají na popularitě, je koncept nazvaný Veranda od firmy Spacestor, který je na trhu od roku 2021. Letos byly tyto místnosti v místnosti k vidění i na veletrhu interiérového designu v Chicagu. Jinou novinkou jsou například konstrukce na kolečkách od firmy Okamura, které nabízejí iluzi stěny i potřebnou vzdušnost.

Flexibilní interiéry umožňují lidem si s pracovním prostředím vyhrát trochu víc než jenom uspořádat židle a stoly. Pohyblivé vnitřky a kapsule nabízející soukromí jsou navíc i vizuálně hezké, alespoň tedy v porovnání s klasickými přepážkami v open spacech, píše Bloomberg. Nový trend, který vykrystalizoval z doby pandemické, klade důraz na duševní pohodu pracovníků a zároveň i na jejich produktivitu.

Co doma nemám

Doma alespoň z části ale stále zůstává mnoho lidí, v USA je obsazenost kanceláří poloviční, ukazuje statistika firmy Kastle. Analýza McKinsey z července zase tvrdí, že hodnota kancelářských budov v devíti sledovaných světových metropolích klesne v roce 2030 průměrně o čtvrtinu proti roku 2019. Ve finančním vyjádření to bude znamenat propad nejméně o 800 miliard dolarů (18 bilionů Kč) „Pokud zvažuji chodit do kanceláře, potřebuji k tomu důvod. Něco, co doma nemám,“ zamýšlí se Race nad motivací lidí chodit fyzicky do práce.

Modulový interiér od Spacestoru klade důraz i na paletu barev. Vsadili na umírněné barvy, na bledě růžovou, šedozelenou či světle modrou. Tento styl má být uhlazený a uklidňující zároveň. „Zjemnění pracoviště byl jeden z našich hlavních cílů,“ říká šéf firmy Nic Baxter.

„Kancelář se musí stát vítaným místem, ne něčím, kam jen chodíte z povinnosti,“ podělil se o svůj přístup s Bloombergem i Brian Larcom, šéf architektonické firmy Gensler. Podle něj je dobré prostor pojmout hravě, aby zvedl zájem lidí o to, kde se nacházejí. „Co najdu tady za rohem? Je tam další konferenční místnost?“ popisuje, jak by měli zaměstnanci objevovat nová zákoutí na pracovišti.

Před zhruba patnácti lety se synonymem pro moderní pracoviště staly startupy, kde stěny pokrývaly grafitti a výrazné barvy a lidé pobíhali sem a tam s espressem v ruce, píše Bloomberg. Pracoviště ovládal hektického ruch. Bary a kulečníkové stoly zdůrazňovaly, že tyto prostory jsou i hřištěm a místem pro zábavu, na kterém ideální pracovník dokáže trávit čas 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

S příchodem pandemie lidé frenetická pracoviště vyměnili za relativní klid vlastního obýváku. A kouzlo, které v něm našli, teď nechtějí opustit. Domácké prostředí kanceláří má ale i svoji stinnou stranu, varuje Doug Spencer, profesor architektury na univerzitě v americkém státu Iowa. Útulné „pokojíčky“ v kancelářských budovách totiž podle něj pomáhají stírat rozdíl mezi pracovním a osobním životem. „Neoliberalismus se takto pokouší slít soukromou a pracovní sféru dohromady,“ míní Spencer podle Bloombergu.