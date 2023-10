Britové se vracejí naplno do kanceláří, hybridní model využívají méně často

Stále více pracovníků ve Velké Británii dochází do kanceláře každý den. Podle průzkumu náborové společnosti Hays v září pracovalo výhradně z kanceláře 43 procent pracovníků, o rok dříve to bylo 36 procent. Poklesl i podíl pracovníků, kteří docházejí do práce jen několik dní v týdnu.