Polovina amerických kanceláří stále zeje prázdnotou. Firmy to začínají cítit

Poradenská společnost Kastle Systems informovala o tom, že obsazenost amerických kancelářských prostor v deseti největších amerických metropolích koncem ledna stoupla na 53 procent, informovala agentura Bloomberg.

Nedostatečnou obsazenost každopádně americká města zatím příliš neřeší, a to i přesto, že daň z nemovitosti se v některých amerických státech mimo jiné odvíjí od tržní hodnoty, kterou nedostatečná obsazenost snižuje.

„Komerční nemovitosti nejsou pro většinu místních samospráv z hlediska rozpočtů klíčovým zdrojem příjmů. Případný výpadek dokážou města zvládnout pečlivým řízením výdajů anebo přílivem jiných daní,“ řekl agentuře Bloomberg Michael Rinaldi, který stojí v čele jednoho z oddělení v ratingové agentuře Fitch.

Firmy, které komerční prostory vlastní, ale začínají mít ekonomické problémy. Řadí se mezi ně třeba společnost New York Community Bancorp. Agentura Moody´s se rozhodla tomuto podniku snížit rating. Kvůli chybějícím příjmům totiž společnost zredukovala svým pracovníkům mzdy a snaží se o vytváření rezerv na pokrytí problémových úvěrů, které jsou s komerčními nemovitostmi spojeny.

Zaměstnanci se vracejí, ale pomalu

Analytici každopádně říkají, že návrat pracovníků zpět do kanceláří po nedávné pandemii nemoci covid-19 postupně roste. Svého minima dosáhla v dubnu roku 2019. Tehdy v kancelářích pracovalo jen 14,6 procenta zaměstnanců ve Spojených státech. Postupem času ale firmy začaly své pracovníky tlačit do toho, aby se do kanceláří vrátili.

A to se jim daří. V lednu loňského roku se tato hodnota po dlouhých letech dostala opět přes padesátiprocentní hranici a od té doby dál mírně roste. Manažeři tento návrat často vyžadují a home office začíná být tolerován spíše nahodile. Výjimkou jsou prázdninová období během Vánoc a letních měsíců, kdy jsou firmy k home office povětšinou shovívavější.

Rozpočty amerických měst každopádně pocítí pokles hodnoty komerčních prostor až s odstupem. Politici na něj zároveň mohou zareagovat zvýšením daňového břemena v případě jiných typů nemovitostí, jako je hlavně rezidenční bydlení.

„Plný dopad poklesu hodnoty komerčních nemovitostí na daňové příjmy amerických měst se pravděpodobně projeví až v průběhu příštích několika let. To politikům poskytne dostatek času na to, aby mohli přistoupit ke krizovým plánům,“ uzavřel pro Bloomberg Michael Rinaldi.