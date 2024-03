Stres v práci? Kancelářská budka to prozradí vašemu šéfovi

Finská společnost Framery Oy, mezi jejíž zákazníky patří giganti jako Nvidia, Microsoft nebo Unilever, je jedním z největších světových prodejců kancelářských budek, které jsou základem postpandemických kanceláří a jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu s kancelářským nábytkem. Její inženýři nyní našli způsob, jak do sedadel v budkách zabudovat senzory, které sledují srdeční a dechovou frekvenci telefonujících pracovníků.

Princip monitorování je jednoduchý, popisuje agentura Bloomberg. Senzory jsou umístěné v sedačkách a zachycují průtok krve v hýždích. Framery vytvořila algoritmus, kterým poté tyto údaje o pulsu převádí a analyzuje, aby zjistila odchylky, které by mohly signalizovat, že se zaměstnanci více stresují.

Služba zatím není připravena k zavedení na trh, ale vzhledem k častému vyhoření zaměstnanců v organizacích, je šéf společnosti Framery Samu Hällfors přesvědčen, že stojí na prahu významné věci.

V křížku s etikou

Technologie však vyvolává zásadní otázky ohledně shromažďování zdravotních informací o zaměstnancích bez jejich souhlasu. Sam Hällfors trvá na tom, že data jsou anonymizovaná a nebudou se rozlišovat na jednotlivé lidi. Odborníci na ochranu soukromí a etiku však namítají, že neexistuje žádná záruka, že se klienti společnosti Framery nepokusí data zneužít. Jakékoli takové sledování představuje podle nich rozpor se zákony o ochraně soukromí a osobních zdravotních údajů.

„Jedna věc je sdílet svůj srdeční tep s lékařem, ale je porušením soukromí, když ho znají na vašem pracovišti,“ řekla Bloombergu Kirsten Martinová, profesorka technologické etiky na americké univerzitě Notre Dame.

Ann Skeetová, vrchní ředitelka pro etiku na Univerzitě Santa Clara, s ní souhlasí. „Jsem velmi nedůvěřivá vůči slibům kohokoli, že dokáže data ochránit. Kdo může říct, že se nenajde někdo, kdo data zneužije? Cíl se může zdát rozumný, ale může mít nezamýšlené důsledky,“ varuje.

Společnost Framery si není jistá, zda dokáže tyto překážky překonat. „O tom, zda službu nabídneme našim zákazníkům, jsme zatím nerozhodli,“ řekl Hällfors. „Je toho tolik, co jsme v otázce ochrany osobních údajů ještě nevyřešili.“

Špatné načasování

Projekt společnosti Framery přichází v době, kdy americké státy přijaly přísnější zákony o ochraně soukromí v oblasti zdravotnictví a snaží se odstranit mezery, které umožňují nezdravotnickým organizacím nebo dokonce hackerům shromažďovat nebo prodávat informace o jednotlivcích.

Podle Stevena Stranskyho, partnera a spolupředsedy skupiny pro ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost, se chystají další podobné právní předpisy. To by mohlo společnosti Framery ztížit prodej senzorů, pokud by se pro vstup na trh rozhodla.

Pro Hällforse bylo cílem najít způsob, jak by organizace mohly odhalit zvýšený stres u svých zaměstnanců dříve, než se projeví vyhořením nebo odchodem z práce. Ztráta produktivity způsobená nespokojenými zaměstnanci stála společnosti v loňském roce téměř dva biliony dolarů, odhaduje americká společnost Gallup.